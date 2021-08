https://mundo.sputniknews.com/20210809/manifestantes-antivacunas-asaltan-una-oficina-de-bbc-en-londres--video-1114916469.html

Manifestantes antivacunas asaltan una oficina de BBC en Londres | Video

MOSCÚ (Sputnik) — Los opositores a los pasaportes sanitarios y vacunación contra el coronavirus para menores intentaron irrumpir en una oficina de la cadena... 09.08.2021, Sputnik Mundo

Según el periódico The Independent, los participantes en los disturbios gritan: "¡Qué vergüenza!". Uno de los manifestantes, durante su discurso, acusó a la cadena de no presentar una información veraz sobre la vacunación.En un vídeo difundido por el periódico The Mirror, se ve que los agentes apenas pueden hacer frente a la multitud, que está asaltando la entrada del edificio, situado en el distrito de White City.Un representante de las fuerzas del orden informó al medio que ninguno de los manifestantes fue detenido.El periódico remarca que hasta 2013, en el distrito de White City se encontraba la sede de la BBC, pero ahora el edificio es ocupado por BBC Studioworks, subsidiaria comercial de la compañía.

