Lyn May anuncia que será mamá a los 68 años: "Tengo tres meses de embarazo"

Lyn May anuncia que será mamá a los 68 años: "Tengo tres meses de embarazo"

La 'vedette' mexicana Lyn May ha conmocionado a los internautas al anunciar que está esperando su primer hijo junto a su prometido, Marcos D1, quien es treinta... 09.08.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

embarazo

gente

Si no se trata de una broma, este será el cuarto hijo y el noveno matrimonio para la extravagante celebridad. May también compartió en sus stories una foto junto a su novio acompañada del mensaje "Bebé en camino". Al mismo tiempo, todavía no ha dado más detalles de su presunto embarazo: lo más probable es que podría haber alquilado un vientre.La publicación generó una lluvia de comentarios y bromas en Instagram. La mayoría de los usuarios sugirió que no era más que un truco publicitario. "Hoy es día de los inocentes?"; "rumores que ahora Madonna, Belinda y Danna Paola están también embarazadas por que no se quieren quedar atrás"; "la avaricia de ese muchacho", fueron algunos de los comentarios en la noticia.Lyn May conoció al cantante de cumbia-pop Marcos D1 en julio de 2019 en el set de su video musical Borracho. Anunciaron su boda poco después de comenzar su relación.

2021

Noticias

embarazo, gente