https://mundo.sputniknews.com/20210809/lukashenko-dice-que-no-dicta-nada-a-nadie-en-respuesta-a-la-acusacion-de-ser-dictador-1114890967.html

Lukashenko dice que no dicta nada a nadie, en respuesta a la acusación de ser dictador

Lukashenko dice que no dicta nada a nadie, en respuesta a la acusación de ser dictador

MINSK (Sputnik) — El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, al responder a las acusaciones de haber establecido una dictadura, afirmó que nunca ha... 09.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-09T12:20+0000

2021-08-09T12:20+0000

2021-08-09T12:24+0000

internacional

rusia

bielorrusia

alexandr lukashenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/12/1092458324_0:0:3178:1788_1920x0_80_0_0_068166525a7fcee025af26281e67f987.jpg

"Para dictar al mundo es necesario disponer de los respectivos recursos, nosotros no los tenemos. Por eso nunca he dictado nada a nadie, ni planeo hacerlo", dijo durante la Gran Conversación con el Presidente, organizada exactamente un año después de las elecciones, tras las cuales la oposición organizó unas protestas no autorizadas.El mandatario recordó que su deber consiste en garantizar la seguridad y la integridad de Bielorrusia."No tengo ni el deseo ni la posibilidad de gastar los recursos en lo demás. Pero si nos fastidian demasiado fuerte, sabremos reaccionar", declaró.Rusia no tiene otros aliados salvo Bielorrusia, declaró este lunes el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.Las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia, que otorgaron un nuevo mandato a Alexandr Lukashenko, dieron origen a varios meses de protestas.La oposición bielorrusa denunció un fraude masivo y exigió repetir los comicios, opción que Lukashenko descartó.Las autoridades bielorrusas declararon en varias ocasiones que las protestas se coordinan desde el exterior. Lukashenko acusó a Occidente de injerencia directa en la situación en Bielorrusia, dijo que fuerzas externas intentaron organizar en Bielorrusia una "revolución de colores" que fracasó.Rusia y Bielorrusia"Rusia no tiene a nadie más" como aliado salvo Bielorrusia, dijo Lukashenko durante la Gran Conversación con los representantes de los medios de comunicación, la comunidad de expertos y miembros del público.El mandatario bielorruso destacó que su país nunca ha estado "en contra de una unión más estrecha" con Rusia."Pero a nosotros siempre nos han mantenido a distancia, y ahora también nos mantienen a distancia", afirmó.En lo referente a la 31 hoja de ruta sobre la integración política entre los dos países, Lukashenko recordó haber apoyado la iniciativa de su homólogo ruso, Vladímir Putin, de abandonarla."No perdemos nada, porque no tenemos órganos supranacionales sino los ministeriales conjuntos. Por ejemplo, el colegio conjunto de los ministerios de Industria de Rusia y Bielorrusia, el colegio conjunto de los ministerios de Defensa de Bielorrusia y Rusia, y estos funcionan", indicó.Además, Lukashenko destacó que el desarrollo de la integración económica no requiere que Bielorrusia se una a Rusia.El Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia es una entidad supranacional, cada país conserva su soberanía, integridad territorial, instituciones, así como la Constitución, la bandera nacional y el escudo.El tratado de institución del Estado de la Unión se firmó el 8 de diciembre de 1999. En 2019, con motivo de su 20 aniversario se proponía aprobar un programa de profundización de la integración. Se creó un grupo de trabajo para elaborar propuestas, las partes estuvieron estudiando 31 proyectos de hojas de ruta ramales, de las que una tenía carácter político y las demás, económico.Pero tal programa no se ha aprobado hasta la fecha.Asesinato del activista ShishovLukashenko negó categóricamente la implicación de Minsk en el presunto asesinato del activista bielorruso Vitali Shishov, quien fue hallado ahorcado en un parque de Kiev el 3 de agosto."¡Para nosotros [Shishov] simplemente no era nadie! ¿Qué loco vendría de Bielorrusia y lo ahorcaría allí?", exclamó Lukashenko este lunes durante una conversación con periodistas y expertos, al comentar el tema.Agregó que esta acción no tendría sentido porque "no se puede ahorcar a todos" los activistas opositores.Al mismo tiempo, Lukashenko recordó que Shishov se encontraba en territorio ucraniano y "fue apoyado por los servicios especiales de Ucrania".En este contexto, pidió que Kiev investigue el asunto y luego le explique a Minsk quién y cómo había ahorcado a un ciudadano bielorruso.Shishov encabezaba la organización sin fines de lucro Casa Bielorrusa en Ucrania (BDU), creada para ayudar a los bielorrusos afectados por el régimen de Lukashenko a legalizarse en el territorio ucraniano, encontrar empleo y viviendas de alquiler.El activista, que se encontraba en paradero desconocido desde la mañana del 2 de agosto cuando la BDU denunció la desaparición de su jefe que habría salido a correr, fue hallado ahorcado en un parque de Kiev.Los colegas de Shishov están convencidos de que detrás de esta muerte están los agentes de seguridad bielorrusos.La Policía ucraniana afirmó que comprobaría todas las hipótesis, incluida la de asesinato disfrazado de suicidio.

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, bielorrusia, alexandr lukashenko