La facción más grande del Parlamento Europeo, segura de la caída de Lukashenko

BRUSELAS (Sputnik) — El final del régimen de Alexandr Lukashenko en Bielorrusia es una cuestión de tiempo y la Unión Europea debe estar preparada para ello... 09.08.2021, Sputnik Mundo

"El régimen está cayendo y la victoria del pueblo bielorruso es inevitable, es solo una cuestión de tiempo", recoge la declaración conjunta del líder del grupo, Manfred Weber; la vicepresidenta, Sandra Kalniete, y el presidente de la delegación interparlamentaria, Andrius Kubilius.Según la nota, el Grupo PPE ha estado a la vanguardia de los esfuerzos políticos para ayudar a la oposición democrática bielorrusa, y no parará hasta que la democracia sea restaurada en el país.El texto indica además que el Grupo PPE aplaude el plan de la Comisión Europea de asignar 3.000 millones de euros a Bielorrusia en caso de transición, pero el país también requiere apoyo técnico en la realización de reformas y paciencia por parte de la comunidad internacional.A la vez, los diputados subrayaron la importancia de trabajar con la juventud bielorrusa, en particular, abogaron por darle la oportunidad de ingresar a las universidades de la UE ya que son "el futuro de la Bielorrusia democrática".Moscú seguirá apoyando a MinskPor su parte, Nikolái Lajonin, portavoz adjunto del Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, declaró a Sputnik que Rusia seguirá apoyando a Bielorrusia ante la presión que ejercen sobre ella los países de Occidente."Rusia continuará brindando a la fraterna Bielorrusia y a su pueblo la asistencia necesaria para resistir la presión occidental y defender la soberanía", declaró.Las elecciones presidenciales del 9 de agosto de 2020 en Bielorrusia, que otorgaron un nuevo mandato a Alexandr Lukashenko, dieron origen a varios meses de protestas.Lukashenko, en el poder desde 1994, obtuvo el 80,1% de los sufragios, según el escrutinio oficial, frente al 10,1% de la candidata opositora Svetlana Tijanóvskaya, actualmente exiliada en Lituania.La oposición bielorrusa denunció un fraude masivo y exigió repetir los comicios, opción que Lukashenko descartó.Varios países, entre ellos Estados Unidos, miembros de la UE, el Reino Unido y Ucrania, no reconocieron esos comicios. En cambio Rusia, China, varias naciones del espacio postsoviético, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Turquía, entre otros, dieron por válidos los resultados de la votación.

