El influencer iLeoVlogs a Sin Tapujos: "Me siento libre siendo youtuber, aunque me flipa la tele"

El influencer iLeoVlogs a Sin Tapujos: "Me siento libre siendo youtuber, aunque me flipa la tele"

Leo o iLeoVlogs, como es conocido en internet, es un 'youtuber' español que comenzó a hacerse famoso grabando parodias de humor y alcanzó el éxito con su serie...

En la charla, que en esta ocasión se torna tremendamente divertida, Leo cuenta cómo la serie nació de manera improvisada y cómo nunca se imaginó que podría alcanzar ese éxito haciendo vídeos sobre bricolaje y reformas, algo de lo que confiesa que no tenía ni idea cuando empezó. Ahora ha decidido dejar la mansión porque se muda con su novia (la famosa influencer Teresa Bass) al centro de Madrid y el youtuber confiesa que está en un momento de incertidumbre en el que no sabe qué le deparará el futuro, pero que eso no le amilana ni le da miedo."Los youtubers vivimos ciclos. Un día subes, otro bajas. Ya me ha pasado antes", asegura. El catalán, que en realidad se llama Guillem y tal y como él mismo confiesa, Leo es solo "un personaje" para su canal, explica que está probando nuevos formatos, que le "flipa" la televisión y que también está estudiando doblaje. Nunca supo muy bien que quería dedicarse a ser creador de contenido hasta que poco a poco fue probando, y de hecho, estudió Dirección y Administración de Empresas, algo con lo que a día de hoy no se siente identificado en absoluto, aunque asegura que ha dado muchas vueltas hasta llegar donde está ahora. "De pequeño quería ser reparador de semáforos, y luego conductor de trenes, imagínate", cuenta a Sin Tapujos.Con Leo hablamos también sobre otros temas relevantes: cómo se rentabiliza un video de YouTube en España, los precios que ofrece la plataforma o sobre su nueva serie, por el momento, poco exitosa, en torno a sus visitas turísticas a pueblos con nombres raros del país.

