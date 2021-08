https://mundo.sputniknews.com/20210809/eeuu-no-encuentra-pruebas-que-senalen-a-rusia-en-el-sindrome-de-la-habana-1114888137.html

EEUU no encuentra pruebas que señalen a Rusia en el 'síndrome de La Habana'

EEUU no encuentra pruebas que señalen a Rusia en el 'síndrome de La Habana'

09.08.2021

"Es una pena que no haya una conclusión definitiva que permita al presidente [de Estados Unidos, Joe Biden] acusar a los rusos como lo hizo en la situación de los ciberataques", dijo el funcionario.En julio, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, William Burns, mencionó que Moscú podría estar detrás de los episodios inexplicables del síndrome de La Habana en diplomáticos estadounidenses.Desde el Ministerio de Exteriores de Rusia tildaron de falsos los informes sobre la huella rusa en lo sucedido, afirmando que son un elemento de la propaganda antirrusa.Entre 2016 y 2017, diplomáticos estadounidenses en Cuba sufrieron una serie de problemas de salud, descritos colectivamente como el síndrome de La Habana.También se informó de síntomas similares entre el personal diplomático estadounidense en China en 2018.Según los medios, síntomas similares al síndrome de La Habana se registraron entre los representantes estadounidenses en África y Tayikistán, así como en Austria y Rusia.Las víctimas escuchaban ruidos extraños, que algunos de ellos percibían como vibraciones o presión. Algunos de los diplomáticos experimentaron efectos a largo plazo.El Departamento de Estado de EEUU considera que los diplomáticos podrían haber sido expuestos a un ataque acústico no identificado, sin embargo, no llegó a una conclusión definitiva sobre las causas exactas del síndrome.En 2018, el Gobierno estadounidense creó un grupo de trabajo para coordinar la respuesta a estos incidentes.

