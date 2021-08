https://mundo.sputniknews.com/20210809/eeuu-el-musculo-de-la-miseria-1114887472.html

EEUU: ¿el músculo de la miseria?

¿Músculo o musculito?EEUU intenta mostrar hacia fuera, en el exterior, pero también para consumo interno con vistas a las próximas elecciones de medio mandato en 2022, que tienen los músculos más grandes del planeta: anunció con bombos y platillos unos ejercicios navales como los más grandes del universo y alrededores: un despliegue que no se ve desde la Guerra Fría, cuando en 1981 lideró el Ocean Venture de la OTAN.Ahora, el objetivo del Large Scale Exercise 2021 [LSE 2021] es "proporcionar un entrenamiento de alto nivel en el mar y en tierra contra una fuerza adversaria desafiante". Estas maniobras se desarrollarán a lo ancho de 17 husos horarios e incluyen seis comandos de la Armada y del Cuerpo de Marines, cinco flotas y tres Fuerzas Expedicionarias de Marines, con la participación de 36 buques, incluidos portaviones y submarinos."Creo que llevamos unos siete años escuchando todos los años lo mismo: de que hacen el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría, etc. Eso es prueba sin duda que efectivamente la dialéctica aquella no ha desaparecido, sólo que ahora no es entre el bloque soviético y el bloque capitalista, sino que es entre EEUU y su bloque hacia el unipolarismo, y otros países que buscan un mundo multipolar", abunda.También la cara hacia el exterior intenta mostrar EEUU es que no está realizando una cobarde huida desde Afganistán, y que tampoco lo será la que deberá practicar desde Irak, toda vez que desde el asesinato del general iraní Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad, ordenado por el expresidente Donald Trump, hizo que la situación se volviera insostenible: el Parlamento de Irak ya votó para que las fuerzas estadounidenses se vayan del país, un guante que fue recogido por la Casa Blanca, pero que se resiste a cumplir. Resultado: cada vez más convoyes estadounidenses están siendo atacados en ese país, y también sus instalaciones.A eso se suma su cada vez más débil presencia en Siria, de donde también se resiste a retirarse porque está salvaguardando a los kurdos en los territorios que tienen las mayores reservas de petróleo de ese país árabe. Un recurso energético que se ha denunciado que EEUU está robando y vendiendo. Ante este panorama, el país norteamericano claudicaría en Irak, pero quiere mostrar que todavía es fuerte en la región reubicando sus fuerzas en Jordania y Kuwait: por lo pronto, dejó el caos sembrado en Afganistán para de esa manera intentar socavar a sus países vecinos de Asia Central, y por tanto, a China y Rusia."EEUU no se va a ir de la zona de Oriente Medio y Asia Central, porque seguir ahí es parte de su estrategia esencial. […] Simplemente va a dejar que los problemas que ellos mismos han creado con las invasiones a Irak y Afganistán, consuman la zona, esa es su intención. Ya veremos cómo es el resultado, porque evidentemente, países como Rusia, China e Irán, o incluso Pakistán que es el gran desconocido de la política mundial, […] tienen un enfoque de fomento de la seguridad regional", subraya el analista.Ciudadanos estadounidenses: ¿están 'vendidos'?Y mientras de cara a la galería intenta mostrar una fortaleza exterior que ya no es tal, EEUU padece una 'guerra intestina' que lo está matando. La pandemia de coronavirus con su nueva variante Delta está haciendo destrozos en un país donde cuyo presidente, Joe Biden, prefiere echar la culpa a los no vacunados, antes que a la mala gestión de su Administración. Incluso, Biden ha catalogado a la cepa Delta como "la pandemia de los no vacunados".A esto, se suman los desahucios. A nivel nacional, el 16% de los hogares de los estadounidenses debe el alquiler un gasto que no han podido asumir debido a la crisis causada por el coronavirus, casi el doble de los endeudados previo deuda a la pandemia.De los 25.000 millones en ayudas asignados a los estados y localidades a principios de febrero a los hogares de los estadounidenses, apenas 3.000 millones han llegado a destino. Las protecciones contra el desalojo expiraron, y pese a que se ha declarado una moratoria hasta octubre, la realidad es que ésta sólo contempla a aquellos condados que estén muy afectados por la pandemia. Al resto, buena suerte.La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez culpó a Biden por esperar hasta el último minuto para pedirle al Congreso que actuara, antes que se fueran todos de vacaciones y se desentendieran.Refoyo afirma que esto es "las vergüenzas internas frente al músculo externo. EEUU tiene esos graves problemas internos, no es el país de hace 30 o 40 años, es otro país cada vez más distinto, donde parece que hay dos tipos de políticos: los que aparentan magnificencia en el exterior, y los que no saben gestionar nada en el interior. Los que se preocupan más de decir [sobre los habitantes de ciertos países] 'pobrecitos, hay que ir a hacer una guerra en defensa de sus derechos humanos', pero no son capaces de arreglar un problema que tengan dentro del propio EEUU y eso es un síntoma", concluye Refoyo.¿Debacle institucional?Luego está la otra pandemia, la de los suicidios de policías. Dos días después de que arrancara la Comisión Especial de investigación por el asalto al Capitolio del pasado 6 de enero, con el testimonio de cuatro policías, tuvo lugar el cuarto suicidio entre policías que defendían al Capitolio aquel día.Refoyo coincide en que es llamativo que se hayan suicidado estos cuatro policías. "Pero también, ¿qué pasó con todos los soldados de la operación de captura y asesinato de Osama Bin Laden? Al final, todos acababan suicidados también. Es un detalle peculiar, que sin entrar en teorías de la conspiración, desde luego ahí está la coincidencia, al igual que cuando en Europa o en EEUU han ocurrido ataques terroristas, pues de repente los terroristas acababan muertos, o tan heridos que serían incapaces de volver a hablar, o entraban en coma y acababan muriendo. Es decir, que parece que ante un evento crítico, de grandísima trascendencia en el ámbito nacional, pero que también lo puede tener con repercusiones internacionales, de repente la mano ejecutora, o la mano a la que se supone que tendría la responsabilidad, acaba muriendo por suicidio. Desde luego es sospechoso".Por otro lado, saltó el escándalo que involucra al gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, quien fue acusado de acosos sexuales a varias empleadas y exempleadas. Biden le pidió la dimisión, pero el jerarca neoyorquino no está por la labor de abandonar el cargo."No deja de ser parte de un espectáculo, porque en EEUU la política es esencialmente espectáculo. El contenido siempre va por detrás y hay que mirar muy al fondo para encontrar el contexto real porque les encanta esa política que en España se dice 'del postureo'. Y en esas cuestiones de hablar mucho y hacer poco, también están todos esos temas de escándalos sexuales que en EEUU llevan unos cuántos años. Sobre todo se pusieron muy de moda en la época del presidente Trump. Y a veces en algunos casos sí eran probados, y en otros casos eran acusaciones en falso para intentar vilipendiar a alguna figura relacionada con la oposición a los demócratas, o a alguien incómodo", incide Enrique Refoyo.

