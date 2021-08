https://mundo.sputniknews.com/20210809/cientificos-rusos-proponen-un-nuevo-metodo-para-estudiar-los-trastornos-cerebrales-1114915428.html

Científicos rusos proponen un nuevo método para estudiar los trastornos cerebrales

Científicos rusos proponen un nuevo método para estudiar los trastornos cerebrales

Científicos de la Universidad Estatal Psicológica y Pedagógica de Moscú (MSUPE, por sus siglas en inglés) probaron la posibilidad de diagnosticar trastornos... 09.08.2021, Sputnik Mundo

ciencia

rusia

medicina

cerebro

trastornos

Según los autores, en un futuro esto permitirá mejorar el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades como la esquizofrenia, la enfermedad de Alzheimer, la epilepsia y muchas otras. El artículo fue publicado en la revista Scientific Reports.En el cerebro hay células nerviosas de dos tipos principales: las neuronas de excitación e inhibición, según explican los científicos. Los trastornos mentales y neurológicos como la esquizofrenia, la epilepsia, la enfermedad de Alzheimer, trastornos del espectro autista, migrañas, etc. cambian el equilibrio de su actividad. Según los especialistas de la MSUPE, esto puede pasar hasta la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.La búsqueda de indicadores (los llamados marcadores biológicos) que hagan posible juzgar el desequilibrio de la excitación y la inhibición de neuronas es una dirección importante en el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades. Mientras, la única forma segura para obtener estos datos es introducir electrodos directamente en el cerebro. Para realizar estudios clínicos con la participación de personas tales métodos invasivos no pueden usarse, señalan los científicos.Los investigadores de la MSUPE mostraron que las ondas electromagnéticas del cerebro de alta frecuencia y baja amplitud —las llamadas oscilaciones gamma— pueden usarse como biomarcador no invasivo eficaz. Para registrarlas de forma segura los científicos usan el método de magnetoencefalografía (MEG).El MEG permitirá obtener mucha información sobre el equilibrio de la excitación y la inhibición, evitando la influencia negativa en el cerebro. A diferencia de los campos eléctricos que se registran por el conocido método de electroencefalografía (EEG), los campos magnéticos del cerebro pasan libremente a través del cráneo y la piel entregando una información más fidedigna sobre su actividad, explica la empleada del Centro MEG de la MSUPE, Elena Oréjova.Según los científicos, se puede observar las oscilaciones gamma más fuertes en la corteza visual donde se suscitan determinados tipos de estímulos visuales. Por ejemplo, cuando cambia la velocidad de movimiento de un estímulo, cambia la fuerza de la respuesta gamma, pero esto se realiza de forma diferente en personas diferentes.En el marco de las investigaciones ya realizadas, los científicos descubrieron que se puede pronosticar en hombres con trastornos del espectro autista y hombres sanos el grado de sensibilidad a tales estímulos sensoriales como la luz brillante, sonidos altos u olores fuertes.Según los científicos, los datos obtenidos aumentan en gran medida la probabilidad de que se puede considerar que la respuesta gamma del cerebro es un biomarcador eficaz que puede usarse para un diagnóstico temprano de trastornos mentales y neurológicos. En un futuro, los científicos planean estudiar la eficacia de este indicador para diversos grupos de pacientes.

rusia, medicina, cerebro, trastornos