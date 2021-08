https://mundo.sputniknews.com/20210809/camioneros-de-paraguay-mantendran-el-paro-hasta-que-el-congreso-decida-sobre-la-ley-de-flete-1114920376.html

Camioneros de Paraguay mantendrán el paro hasta que el Congreso decida sobre la ley de flete

Camioneros de Paraguay mantendrán el paro hasta que el Congreso decida sobre la ley de flete

"Nosotros seguimos aguardando que las autoridades puedan tomar conciencia, porque más que una ley para el camionero es una ley que va a promover la formalización de todos los sectores, no solamente del transporte, sino de operadores, intermediadores, agroexportadores y productores, y el gran beneficiado va a ser el Estado, que va a recaudar un poco más", explicó el presidente de la federación, Ángel Zaracho, en diálogo con el medio local Última Hora.El proyecto de ley "que establece los valores de costo y precios de referencia del flete de unidad de carga conformadas por tractocamión y semirremolque" será estudiado en lo particular en la Cámara de Senadores el 10 de agosto, luego de su aprobación en lo general el 5 de agosto.La semana pasada los camioneros iniciaron un paro indefinido como medida de presión para la aprobación de dicha normativa.Zaracho dijo que más transportistas llegarán desde el interior del país y se sumarán a la manifestación en zona de la Costanera de Asunción, donde se encuentran aproximadamente 300 camioneros a la espera del estudio del proyecto.Asimismo, señaló que en Brasil existe una tabla de precios referenciales para el costo del flete, lo que a su entender sustenta que el pedido que realizan "no es nada descabellado".Si el proyecto es aprobado este martes 10 pasará a la Cámara de Diputados para su estudio.Sumar fuerzasEste lunes 9 también llegaron a Asunción campesinos e indígenas de distintos departamentos del país para iniciar una movilización en reclamo al Gobierno por el incumplimiento de leyes de asistencia vigentes, informó la prensa local.El dirigente campesino Jorge Galeano informó que están en permanente comunicación telefónica con los gremios de camioneros y que no descartan realizar acciones conjuntas."Estamos con ellos en contacto telefónico permanente. Estamos abiertos para conversar con ellos y realizar acciones. No descartamos que eso pueda suceder en estos días", dijo Galeano a Última Hora.Asimismo, aseguró que el campesinado permanecerá movilizado hasta que el Gobierno aplique la ley 6669/2020, por la que se otorga asistencia para la reactivación de la agricultura familiar campesina.En ese sentido, cuestionan que el Ministerio de Agricultura hace más de ocho meses que tuvo a disposición 25 millones de dólares para brindar asistencia, pero el dinero no se ejecutó.También exigen el cese de los desalojos que se dan en todo el país.

