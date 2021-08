https://mundo.sputniknews.com/20210809/afganistan-unos-que-se-van-y-otros-que-ganan-terreno-1114918580.html

Afganistán, unos que se van y otros que ganan terreno

Afganistán, unos que se van y otros que ganan terreno

En Afganistán, los talibanes ganan terreno, mientras, en EEUU, el jefe de la diplomacia de ese país pide no reconocer las elecciones presidenciales de...

Afganistán, unos que se van y otros que ganan terreno Afganistán, unos que se van y otros que ganan terreno

Avance talibánA medida que las tropas de EEUU y otros países miembros de la coalición liderada por la OTAN continúan su retirada de Afganistán, donde han mantenido presencia a lo largo de dos décadas, los talibanes van ganando terreno.Según un reciente informe del Ministerio afgano para Asuntos de la Paz, en los últimos cuatro meses, los talibanes (una organización proscrita en Rusia) lanzaron más de 22.000 ataques contra las Fuerzas de Defensa y Seguridad Nacional de ese país. Hasta el momento, ya son seis capitales de provincia que han sido tomadas por los talibanes. Por su parte, el Ministerio de Defensa informó que en los últimos enfrentamientos han dado de baja a 579 insurgentes.El recrudecimiento de la guerra en Afganistán ha provocado reacciones, entre ellas las del representante permanente ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, quien aseguró que Afganistán corre el riesgo de caer en una prolongada guerra civil a gran escala. Por eso, durante una reunión en el Consejo de Seguridad, resaltó que "no hay una solución militar a la situación afgana" y que el "objetivo más importante" es iniciar "negociaciones sustantivas" de paz.Nebenzia también indicó que los cinco países de Asia central están preocupados por el riesgo de que terroristas en Afganistán se distribuyan por la región haciéndose pasar por refugiados. En este contexto, dijo que Moscú mantiene un contacto regular con esas cinco naciones "como nunca antes".A su vez, Rusia está llevando a cabo unos ejercicios militares conjuntos con Uzbekistán y Tayikistán, cerca de Afganistán. En estos ejercicios participan más de 2.500 militares de los tres países y unas 500 piezas de material bélico. Rusia está representada por 1.800 efectivos y 420 unidades de equipamiento militar, principalmente de grupos de artillería, blindados, reconocimiento e infantería motorizada.Nicaragua, en la mira de EEUUEl secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, pidió a los nicaragüenses y a la comunidad internacional no reconocer las elecciones presidenciales de Nicaragua que se realizarán el 7 de noviembre.El abogado y diputado del Parlamento Centroamericano, José Antonio Alvarado, rechazó estas declaraciones, que considera una "intromisión en los asuntos internos de Nicaragua".A su vez, Alvarado considera que "entrometerse en los asuntos internos, soberanos de una nación no corresponde con los tiempos modernos y solo representa visiones antiguas de los colonialismos de la historia". Además, destaca que la ola de sanciones que EEUU y la Unión Europea han impuesto contra altos cargos del Gobierno nicaragüense "buscan crear una crisis, complicar aún más las circunstancias, presionar y arrinconar más" al Gobierno.Alvarado también informó que el Parlamento Centroamericano no ha discutido ninguna respuesta ante las sanciones que Estados Unidos también ha impuesto contra figuras políticas e institucionales de El Salvador, Honduras y Guatemala por supuestos casos de corrupción.Arigato, Tokio 2020. Salut, París 2024Han pasado a la historia los Juegos Olímpicos de verano Tokio 2020, celebrados del 23 de julio al 8 de agosto en la capital nipona tras ser postergados por año a causa de la pandemia de coronavirus.Unos juegos, que, a pesar de todas sus peculiaridades como la ausencia del público en las gradas, los test PCR diarios para todos los deportistas olímpicos, la prohibición de abandonar la Villa Olímpica, a pesar de todo, se celebró y estuvo marcada por varias plusmarcas.EEUU, al igual que hace cinco años en Rio de Janeiro 2016, es la potencia líder olímpica. En esta ocasión los deportistas estadounidenses ganaron 39 medallas de oro, 41 de plata y 33 de bronce, un total de 113 preseas. Cabe señalar que el resultado de EEUU obtenido en los Juegos de Rio de Janeiro fue más convincente: en aquella ocasión el equipo estadounidense ganó un total de 121 medallas, entre ellas 46 de oro, 37 de plata y 38 de bronce.En la segunda posición del medallero general en Tokio se colocó el equipo de China, que en Rio de Janeiro terminó como tercero. Esta vez China obtuvo 38 medallas de oro, 32 de plata y18 de bronce, seguido por el país anfitrión. Y, para la alegría de los japoneses, su equipo, que en los Juegos de Brasil finalizó sexto con 12 medallas de oro, esta vez quedó en la tercera posición con 27 preseas de oro, 14 de plata y 17 de bronce.Por su parte, El Reino Unido, que con 27 medallas de oro en las Olimpíadas de 2016 estuvo en la segunda posición, en esta ocasión, con 22 de oro, 21 de plata y 22 de bronce, pudo finalizar como el cuarto en el medallero general.En el quinto lugar se ubicó Rusia, que, pese a que prohibieron que sus deportistas actuaran con la bandera de su país ni escucharan el himno nacional de Rusia en su honor, obtuvo 20 preseas de oro, 28 medallas de plata y 23 de bronce.Entre los países iberoamericanos que más destacaron está Brasil, Cuba, España, Ecuador, Venezuela, Colombia, República Dominicana, Argentina y México.Senador colombiano: "Tenemos un mecanismo representativo enfermo"Lo que vive Colombia no es un paro, sino es un estallido social ante la falta de oportunidades para la participación política, asegura el senador del país andino Israel Zúñiga.Entrevistado para 'Octavo Mandamiento' por el periodista Víctor Corredor, el político constató que la juventud es el "principal protagonista" de este estallido, "solicitando a gritos en las calles y en las barricadas espacios reales de participación política".Según Zúñiga, la situación obedece, en parte, a las falencias de la Constitución colombiana promulgada hace 30 años, puesto que "no dejó claro los elementos de la participación política de la ciudadanía", manifestó."Frente a esa falencia, y frente a los niveles de corrupción y frente a la distorsión de la democracia representativa que padecemos en el país, hoy lo que hay en este estallido social es una búsqueda de espacios reales de participación", subrayó.Zúñiga, conocido como 'Benkos Biohó', habló también sobre "una división interna" que "ocurre hoy al interior del partido" Comunes, antes FARC. En este contexto, acusó a su secretariado de querer "homogenizar el pensamiento" de su militancia, sin que se haya logrado "superar el verticalismo de la acción militar"."No podemos dar una lucha por la democracia con un partido que es antidemocrático", indicó el senador, al anunciar el lanzamiento el próximo 10 de agosto del movimiento político denominado 'Avanzar'."Apostamos por la esperanza y los sueños de las grandes mayorías en este país que es una paz con justicia social, una paz que transforme la realidad objetiva en que hoy viven nuestras comunidades, una paz que no sea para disputarse simplemente la burocracia, que no sea para el disfrute de unos cuantos, sino una paz que reamente genere nuevas dinámicas políticas en el país", subrayó.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

