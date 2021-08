Por qué cualquier herida debe preocuparte años después de haberte vacunado contra el tétanos

https://mundo.sputniknews.com/20210808/por-que-cualquier-herida-debe-preocuparte-anos-despues-de-haberte-vacunado-contra-el-tetanos-1114880074.html

El infectólogo Iliá Akinfiev ha explicado a Sputnik que cualquier tipo de herida por insignificante que parezca es potencialmente peligrosa, ya que puede... 08.08.2021, Sputnik Mundo

Millones de niños alrededor del mundo reciben la vacuna contra el tétanos, pero no todos los padres saben que cada 10 años deben volverse a vacunar. Como resultado, hay muchas personas que no tienen inmunidad contra esta enfermedad, ya que con los años suelen desaparecer los anticuerpos.De esta manera, cualquier herida por más pequeña que sea puede provocar una infección."La infección es posible con cualquier herida si entra tierra en la misma. Por eso [en caso de una lesión de este tipo] es necesario acudir a un médico especialista que pueda administrar la inmunoprofilaxis, un suero antitetánico para evitar que se desarrolle esta enfermedad", aconsejó.De acuerdo con el infectólogo, son varios los síntomas que se manifiestan cuando se contrae el tétanos y es muy importante reconocerlos a tiempo.Además, recomendó a todos aquellos que no recuerdan cuándo se vacunaron contra el tétanos, someterse a una prueba de anticuerpos con un análisis de sangre que mostrará si está protegido o no contra la enfermedad o si necesita revacunación.

