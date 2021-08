Messi rompe en llanto al dejar el Barcelona: "Hice todo lo posible para quedarme"

https://mundo.sputniknews.com/20210808/lionel-messi-ofrece-una-rueda-de-prensa-tras-su-salida-del-fc-barcelona-1114875046.html

El famoso futbolista argentino Lionel Messi da una rueda de prensa en Barcelona tras la noticia de su salida del club blaugrana. 08.08.2021, Sputnik Mundo

El jugador no pudo contener lágrimas."Lo que tengo claro es que yo hice todo lo posible para quedarme", aseguró Messi. "Ir al PSG es una posibilidad, no tengo nada cerrado pero estamos hablando".Messi confirmó que fueron las condiciones de LaLiga lo que no le permitió extender el contrato con el club catalán.La foto con los jugadores del PSG en Ibiza "fue una casualidad, un momento de amigos en las vacaciones"."Este año estaba convencido con mi familia que íbamos a seguir acá, en nuestra casa que es lo que queríamos. Me toca despedirme de esto. Llegué siendo muy chiquito con 13 años. Después de 21 años me voy con mi mujer, con tres catalanes argentinos. No puedo estar más orgulloso de todo lo que viví en esta ciudad. Después de estar unos años afuera vamos a volver porque es nuestra casa, así se lo prometí a mis hijos también". Al abordar las causas por las que fue difícil continuar con los azulgranas, Messi apuntó a la situación económica grave que vive el club. "El club tiene una deuda muy grande, no quiere endeudarse más. Es un caso imposible. Yo tengo que buscar mi futuro también", dijo. "Yo había bajado un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Es mentira que me pidieron bajar un 30% más", añadió.La salida de Messi del club fue anunciada el 5 de agosto en la cuenta del FC Barcelona en Twitter y a través de un comunicado en su página web, según el cual las partes no pudieron llegar a un acuerdo debido a "obstáculos financieros y estructurales"."A pesar de haber llegado a un acuerdo y con la intención de firmar un nuevo contrato, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)", reza el comunicado emitido por el club.La estrella del fútbol, de 34 años, estaba en el club desde el año 2003."Las dos partes lamentan profundamente que finalmente no se puedan cumplir los deseos tanto del jugador como del club", dice el comunicado oficial del Barça.Los aficionados del FC Barcelona no han tardado en mostrar decepción al conocer la noticia.

