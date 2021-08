https://mundo.sputniknews.com/20210808/duque-promete-que-colombia-apoyara-la-oposicion-en-venezuela-1114871613.html

Duque promete que Colombia apoyará la oposición en Venezuela

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que su país acompañará la resistencia que ejercen los opositores en Venezuela al Gobierno de... 08.08.2021, Sputnik Mundo

américa latina

venezuela

colombia

iván duque

Además, Duque acusó al Gobierno de Maduro de ser una "dictadura" y lo responsabilizó de la situación complicada en Venezuela."Nunca seremos consuetas ni melifluos para denunciar la dictadura que arruinó a ese país", insistió el presidente colombiano.Duque agregó que su administración ha "buscado que la defensa la democracia en la región sea un principio claro" y subrayó que "una cosa es la libre determinación de los pueblos y otra cosa la libre determinación de los tiranos"."Donde haya tiranía, donde haya autoritarismo, donde haya dictadura, siempre estará la voz firme de Colombia en el contexto regional para oponerse a ella", advirtió.Duque recordó que Colombia ha estado este año en la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina (CAN), la Alianza del Pacífico y Prosur porque su administración considera "que la oportunidad de construir entre todos no puede ser nunca dilapidada".El presidente colombiano explicó que su Gobierno ha tenido "una política exterior constructivista, multilateral, que construye con otras naciones, que busca proteger la Carta Democrática Interamericana".Aunque Colombia y Venezuela comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros, no mantienen relaciones bilaterales.El Gobierno de Duque no reconoce a Maduro como mandatario venezolano, sino al líder opositor Juan Guaidó.Se prevé que a mediados de agosto, la oposición y el Gobierno venezolano sostengan diálogos en México, con la mediación de Noruega.Colombia ha recibido en los últimos años a casi dos millones de venezolanos que han huido de su país.

Luis Patino La narco dictadura colombiana representada por Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos y el subpresidente Iván Duque. Reegimen infernal estructurado en la producción de cocaína, compañías mercenarias colombiana de presencia mundial bajo la brujula terrorista, criminal, asesina, genocida y psicópata de los estados Unidos. nación con las mayores fosas comunes de personas asesinada por un régimen narco paramilitar ilimitado, opresor de un pueblo autoconducido bajo la bota militar sanguinaria santanderista, cuna de las mayores persecuciones y desplazamientos poblacionales internos con emigración internacional ilimitada, se tamabalea esta dictadura narcoparamilitares ya que se le desaparecen la existencia de petróleo y gas, porque se extingue su producción hidrocarbulera por agotamiento de yacimientos y actualmente con uno de los mayores levantamiento sociales mas grande Latinoamérica, hablan de basuras como la OEA, el Grupo de Lima y Prosur. 1

Tomas Bonzon La Duquesa faldera de Biden ladrando sus idioteces. Aprovecha que te queda poco. 0

venezuela

colombia

