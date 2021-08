https://mundo.sputniknews.com/20210808/desde-andalucia-se-ve-una-gran-bola-de-fuego-sobre-marruecos-1114872380.html

Desde Andalucía se ve una gran bola de fuego sobre Marruecos

Desde Andalucía se ve una gran bola de fuego sobre Marruecos

Se trata de una roca desprendida de un asteroide. El investigador principal del proyecto SMART, José María Madiedo, del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), afirma que la bola de fuego se registró este viernes a las 23:12 horas y la vieron multitud de personas localizadas en Andalucía.La bola de fuego se generó a causa de la alta temperatura que alcanzó la roca al entrar en la atmósfera a una altitud de unos 81 kilómetros sobre el suroeste de la provincia de Taza, en Marruecos.Después continuó en dirección noroeste y desapareció del campo de visión de las cámaras a una altitud de unos 40 kilómetros sobre la zona centro-oeste de esa misma provincia, cerca de la vertical de Bouhlou.Los detectores del proyecto SMART tienen como objetivo monitorizar continuamente el cielo con el fin de registrar y estudiar el impacto contra la atmósfera terrestre de rocas procedentes de distintos objetos del sistema solar. Operan en la Red de Bólidos y Meteoros del Suroeste de Europa.En este caso, esta bola de fuego no ha sido una Perseida, sino una Alfa-Capricórnida producida por un meteoroide procedente del cometa 169P/NEAT.Los comentarios de los tuiteros no se hicieron esperar:Hubo quien pasó miedo:Otros lamentaron haberse perdido el espectáculo. Serán las vacaciones de agosto…Y no faltaron los comentarios conspiranoicos:Y tú, ¿qué crees que fue eso?

