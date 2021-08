https://mundo.sputniknews.com/20210807/video-un-policia-se-desploma-instantaneamente-al-entrar-en-contacto-con-una-potente-droga-1114859471.html

Video: un policía se desploma instantáneamente al entrar en contacto con una potente droga

Unas imágenes grabadas por las cámaras corporales de dos policías estadounidenses muestran el espeluznante momento en el que uno de ellos pierde la consciencia... 07.08.2021, Sputnik Mundo

El video, compartido por el Departamento del Sheriff del condado de San Diego, muestra los momentos dramáticos que sucedieron durante un operativo el pasado 3 de julio. En aquella ocasión, el agente David Faiivae fue expuesto a una droga llamada fentanilo.En las imágenes registradas por las cámaras de los uniformes de los agentes se puede escuchar al agente Scott Crane decirle a Faiivae, a quien estaba entrenando, que las drogas que acaban de encontrar podrían ser cocaína o fentanilo."Eso no es broma, amigo, eso es superpeligroso", dijo Crane a Faiivae segundos antes de que su compañero se desplomara.Crane se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de una sobredosis, entonces corrió hasta el vehículo patrulla, agarró una dosis de naloxona —un antídoto para opioides— y la roció en las fosas nasales de su compañero. Faiivae todavía no podía respirar, por lo que Crane repitió el procedimiento."Solo recuerdo que no me sentía bien y luego me caí. No recuerdo nada después de eso", compartió Faiivae.Instantes después, llegaron los bomberos al lugar del incidente, quienes llevaron al agente en una ambulancia para recibir el tratamiento adecuado. De no haber recibido ayuda inmediata, lo más probable es que Faiivae hubiera fallecido.Después de recuperarse de lo ocurrido, el policía decidió compartir su historia en las redes con el objetivo de generar conciencia acerca del fentanilo y evitar que otras personas pasen por una situación similar a la que le tocó vivir.

