https://mundo.sputniknews.com/20210807/unos-deepfakes-de-tom-cruise-dan-origen-a-una-compania-de-inteligencia-artificial-1114869621.html

Unos 'deepfakes' de Tom Cruise dan origen a una compañía de inteligencia artificial

Unos 'deepfakes' de Tom Cruise dan origen a una compañía de inteligencia artificial

Una serie de videos con un falso Tom Cruise generado por computadoras causó revuelo en las redes a principios de este año. El éxito de los 'deepfakes' fue tal... 07.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-07T18:58+0000

2021-08-07T18:58+0000

2021-08-07T19:01+0000

tecnología

tom cruise

montaje

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/07/1114868369_0:101:1126:734_1920x0_80_0_0_17a1300162bba903551841c82f4e7b24.jpg

En 10 videos cortos que se publicaron en TikTok entre febrero y junio es posible ver a la copia digital del actor hollywoodense hacer un truco con monedas, probar una piruleta y tocar la guitarra. La verosimilitud de las creaciones bien humoradas rápidamente se hicieron virales en las redes, haciendo que el doble virtual de Cruise sumara millones de visualizaciones en la red social.Chris Umé, artista detrás de los deepfakes —como son conocidos los videomontajes ultrafalsos—, decidió capitalizar su talento y fundó, junto con algunos socios, la empresa de inteligencia artificial Metaphysic. La compañía utiliza la misma tecnología para, entre otras cosas, crear anuncios publicitarios y restaurar películas antiguas.Los deepfakes se encuentran en el centro de una gran controversia, ya que podrían utilizarse para fines nefastos, apunta CNN. Debido a lo nueva que es esta tecnología, todavía no existen normas establecidas para guiar su uso.Sin embargo, Umé y los cofundadores de la empresa están convencidos de que la tecnología también puede ser divertida y lograr hazañas increíbles que antes serían impensables incluso con los mejores efectos especiales. Sea como sea, enfatizaron ser conscientes de la necesidad de imponer ciertos límites en su uso para asegurarse de que se emplee de forma ética y adecuada.En cuanto a Tom Cruise, Umé dice que, de momento, no ha recibido quejas oficiales acerca de los deepfakes con el actor. Es más, se ha ofrecido a eliminar los videos o ceder el control de la cuenta de TikTok, si Cruise no aprobaba las imágenes.

https://mundo.sputniknews.com/20210316/asi-puedes-distinguir-las-deepfakes-1110009945.html

https://mundo.sputniknews.com/20210219/los-deepfake-en-el-porno-un-nuevo-tipo-de-violencia-contra-las-mujeres-1107960405.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tom cruise, montaje