Israel envía a un general como embajador en EEUU

Israel envía a un general como embajador en EEUU

El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, ha elegido al general Michael Herzog, hermano del nuevo presidente del país, Isaac Herzog, como embajador de...

internacional

eeuu

israel

naftali bennett

El proceso no está completo, ya que Herzog aún debe ser confirmado por el Gobierno, pero la oficina de Bennett espera llevar el asunto a votación en la reunión del 8 de agosto.Herzog, ahora empleado de Washington Institute for Near East Policy, comenzó su carrera militar como soldado de infantería y luchó en la Guerra de Yom Kippur de 1973 antes de pasar a la Inteligencia Militar y luego servir como jefe de la División Estratégica de las FDI. Sirvió en el Ejército israelí durante 40 años, fue jefe de personal de cuatro ministros de Defensa y participó en muchas rondas de conversaciones de paz con los palestinos.Bennett destaca "el conocimiento profundo de Herzog de los problemas estratégicos que enfrenta Israel, especialmente el programa nuclear iraní".El hermano del exgeneral, el presidente israelí Isaac Herzog, asumió su cargo en julio.

eeuu

israel

2021

