Insólito urbanismo en el litoral andaluz: Conil rescata su bosque de la fiebre del ladrillo

Insólito urbanismo en el litoral andaluz: Conil rescata su bosque de la fiebre del ladrillo

Conil de la Frontera da un paso insólito y recalifica suelo destinado a construcciones urbanísticas como no urbanizable, preservando así la calidad ambiental y...

Es como encontrar una aguja en un pajar. Dar con casos en los que se haya modificado la ordenación del territorio a favor, y no en contra, de espacios naturales es una tarea improbable. Pero precisamente eso es lo que ha pasado en Conil de la Frontera (Cádiz).En la última sesión plenaria de la localidad, de 22.775 habitantes, pero con una población flotante que en los meses de verano llega a los 70.000 habitantes, la localidad costera dio un insólito giro de timón. La zona afectada por el cambio deja de ser urbanizable para destino hotelero, apartahoteles o apartamentos turísticos.Conil está salpicado por todo su municipio de resorts hoteleros y chalets de distinto estilo. En ese mapa, llama la atención una lengua verde que llega hasta el mar, los pinares de Roche. Casi 1.500.000 de metros cuadrados de suelo en los entornos del río Roche y del puerto pesquero que, a partir de ahora, son suelos no urbanizables de especial protección. "Las temibles conurbaciones hacen que los pueblos pierdan identidad propia, o al menos yo lo entiendo así. Se ha demostrado que nuestro modelo de desarrollo urbanístico ha tenido consecuencias positivas en la economía", explica el alcalde Juan M. Bermúdez a Sputnik.El millón y medio de metros cuadrados seguirán siendo visitados por aves, algún jabalí y campistas. Y lo más sorprendente, la propuesta de proteger este espacio urbanizable de IU, en el gobierno en la localidad, fue respaldada por todos los partidos políticos. "Como diría Gramsci (político y filósofo Italiano) hemos creado hegemonía y el pueblo ha cambiado su concepto de desarrollo urbanístico. Es posible un desarrollo económico y social protegiendo los recursos naturales que nos identifican", presume el regidor.Los movimientos ambientalistas de la zona, que reivindican desde hace años poner freno al urbanismo expansivo y turístico no salen de su asombro. "No es que sea una gran noticia, es que aún nos cuesta creerla", nos dice mientras pasea por el pinar Loli Yllescas, portavoz regional de Ecologistas En Acción.Un oasis entre resortsLos sectores recalificados fueron clasificados en la oleada edificadora del boom del ladrillo que duró hasta 2008. Pero tras la crisis, se encontraban en suspenso, debido a la presencia de suelos de dominio público hidráulico e inundables y por estar en la Zona de Influencia de Litoral. Además, los pinares eran parte de una red ecológica europea por la biodiversidad. No obstante, el territorio estaba a expensas del mercado inmobiliario que vuelve a pujar con fuerza en Andalucía.El pinar de Roche, más allá de ser un oasis verde en pleno litoral, asediado por conurbaciones, supone un sistema dunar esencial para numerosas especies amenazadas y endémicas de flora. Además, es un hábitat para fauna y aves migratorias. "Es un paisaje único que merece la pena preservar y visitar, pero no por visitarlo debemos permitir su destrucción, que es el paradigma turístico que tenemos", reflexiona Yllescas. Para Ecologistas en Acción, el paisaje y la posibilidad de disfrutarlo y mantenerlo es el verdadero "valor añadido" que puede tener la localidad de cara al futuro.Un modelo insatisfactorioEl término municipal conileño cuenta con más de 5.000 plazas hoteleras, además de la innumerable oferta de alquiler y extensas urbanizaciones que son segunda vivienda. Comercios y hostelería aglutinan el mayor porcentaje de negocios; Conil vive del y para el visitante, pero este modelo no ofrece garantías. En 2020 la tasa de desempleo era de más del 30%."Teníamos que huir de espacios solo para turistas, concentrar la planta hotelera cerca del casco urbano, que el pueblo funcionase a modo deVilla Turística donde se integren turistas y vecinos y las plusvalías se repartieran en todo el pueblo", expone el alcalde.La localidad ya no aboga por la cantidad turística sino por la calidad. "Los ecologistas llevamos muchos años diciendo que este modelo solo atrae trabajo estacional y precario. La verdadera inversión es tener un bosque y una calidad de vida, y eso se consigue preservando el paisaje".Conil es el bicho raro en Cádiz y en Andalucía. Desde que el gobierno de PP y Ciudadanos abogara por abrir la mano a los proyectos urbanísticos con el llamado "decretazo" que aprobó en pleno confinamiento, los grandes proyectos urbanísticos y turísticos se asoman al litoral andaluz.Todos los municipios del entorno están volviendo a urbanizar pinares y suelo forestal, independientemente del color político. Sucede en Chiclana (PSOE), en Barbate (AndalucíaxSí) o en Vejer (PP). Las grúas vuelven a Andalucía y amenazan parajes protegidos en la Breña y las Marismas de Barbate o las icónicas playas de El Palmar y Valdevaqueros, proyectos que acumulan, al menos, 4 millones de metros cuadrados.Volviendo a la rara avis conileña, el equipo municipal comparte con orgullo a Sputnik que se sienten pioneros en enfrentar el "urbanismo depredador", y de hacerlo con el apoyo de todas las agrupaciones políticas. "Se nos puede llenar la boca de buenas intenciones, pero el movimiento se demuestra andando, y por mucho que pongamos nombres rimbombantes a las cosas, como la Revolución Verde, si no va acompañada de políticas de protección de los espacios naturales no estamos haciendo nada. Me remito a los hechos".La agenda 2030 y los ODS son, incluso, argumentos que respaldan el anuncio de la ampliación y modernización de los aeropuertos de Madrid y Barcelona con una inversión de 1.700 millones de euros. Proyectos que, por ejemplo en el Prat de Llobregat, cuenta con el rechazo del alcalde Lluís Mijoler, que expone una visión a largo plazo, más allá del beneficio inmediato.

