Hollywood declara la guerra al hábito de ducharse diariamente

Hollywood declara la guerra al hábito de ducharse diariamente

Algunas celebridades de Hollywood se han pronunciado recientemente en contra de un popular hábito: bañarse a diario.

A finales de julio, los actores Mila Kunis y Ashton Kutcher se convirtieron en el centro de una polémica después de admitir en una entrevista en el podcast Armchair Expert with Dax Shepard, que no se duchan a diario. La pareja confesó que solo lavan solamente algunas partes de su cuerpo todos los días.Kunis, de su parte, dijo que no tenía acceso al agua caliente de niña, así que se acostumbró a no ducharse tanto. Aclaró, sin embargo, que se lava la cara dos veces al día.La actriz, además, dijo que tampoco bãna mucho a sus hijos Wyatt, de seis años, y Dimitri, de cuatro."Si los ves sucios, báñalos. De lo contrario, no tiene sentido", aclaró Kutcher.Poco después, la también actriz Kristen Bell se pronunció acerca del tema. La estrella de The Good Place confesó que espera a que sus hijos apesten hasta que decide bañarlos.La más reciente estrella en admitir que tampoco es fan de bañarse a diario es Jake Gyllenhaal. El actor afirmó que no considera que eso sea realmente necesario."A veces me parece que bañarse es cada vez menos necesario", dijo Gyllenhaal a Vanity Fair. El actor afirmó que sí se baña con frecuencia, pero apuntó que "hay miles de razones para no bañarse que también son realmente útiles para el cuidado de la piel". Consideró, además, que los humanos "nos limpiamos de forma natural".

