Critican a Apple por las nuevas e inevitables funciones de protección infantil

Apple comenzará a revisar las fotos de los dispositivos de los usuarios en busca de pornografía infantil. Facebook, Google y otras empresas tecnológicas han... 07.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-07T02:06+0000

2021-08-07T02:06+0000

2021-08-07T02:06+0000

tecnología

ley

pornografía

dispositivos electrónicos

funciones

apple

Los cambios de la empresa Apple en las funciones de protección infantil se incluirán en los mensajes, fotos, en iCloud y Siri y trabajarán en el lanzamiento de nuevas versiones de sistemas para iPhone, iPad, MacBook y Watch, informó The Financial Times el 5 de agosto.Las funciones consisten en difuminar automáticamente las fotos espontáneas de las cuentas de niños menores de 13 años en mensajes. Se alertará a los usuarios antes de intentar ver el contenido, y se informará a los padres si los niños abren o envían una instantánea. Se promete que la verificación se llevará a cabo localmente en el dispositivo.En las redes sociales y medios de comunicación, Apple fue acusada de violar la privacidad, algo que la empresa niega. A causa de estas nuevas funciones, los usuarios comenzaron a criticar a la empresa por haberse negado a desbloquear el iPhone del terrorista de San Bernardino y ahora estar transmitiendo datos a las autoridades.Lesley Carhart, una usuaria de Twitter escribió: Otros empezaron a preocuparse por cómo el sistema podrá diferenciar las fotos inofensivas de la pornografía infantil.Daisuke Wakabayashi escribió:Uno de los principales críticos de Apple fue Matthew Green, profesor de criptografía en Johns Hopkins. En declaraciones a The New York Times, calificó las nuevas capacidades como "un precedente peligroso que crea tecnología de vigilancia que los gobiernos pueden aprovechar".Una opinión semejante ofreció la organización sin fines de lucro que defiende los derechos humanos en la era digital Electronic Frontier Foundation de EEUU.Apple niega que puedan aparecer problemas con las nuevas funciones, alegando lo siguiente: "Solo tendrá problemas realmente si posee una colección de pornografía infantil. Para todos los demás, no cambiará nada", explicó el director de privacidad de Apple, Eric Neuenschwander. También señaló que Apple rechazará cualquier solicitud de los gobiernos para desarrollar otros sistemas similares y que las nuevas funciones están "protegidas contra abusos".Pero no todo son críticas a la empresa en su lucha contra la pornografía infantil.Benny Pinkas, profesor de la Universidad Bar-Ilan, afirma que Apple en realidad no escanea fotos directamente en los dispositivos, el sistema solo genera un vale de seguridad especial que se cifra dos veces con una clave aleatoria; todo lo demás ocurre en el servidor.Apple aclara que no se puede evitar la introducción de nuevas funciones. En los Estados Unidos, las empresas de tecnología están obligadas por ley a reconocer y denunciar el contenido de abuso infantil, pero Apple históricamente ha sido la menos propensa a hacerlo. Google comenzó a utilizar el reconocimiento de imágenes en la nube en 2008, Facebook en 2011 y Twitter en 2013.Las innovaciones de Apple están dirigidas principalmente a Estados Unidos y es posible que ni siquiera funcionen en Rusia y muchos otros países. Al menos todavía no hay información al respecto.Cabe recordar también el famoso eslogan de Apple "todo lo que sucede en tu iPhone se queda en tu iPhone", solo si tienes iCloud desactivado.

ley, pornografía, dispositivos electrónicos, funciones, apple