Venta de armas a Taiwán, otra provocación de EEUU para "contener" a China

China calificó de provocación la posible venta de armas de Washington a Taiwán. 'Telescopio' conversó con el investigador peruano Carlos Aquino, catedrático especializado en economía internacional y Asia-Pacífico.

Venta de armas a Taiwán, otra provocación de EEUU para "contener" a China China calificó de provocación la posible venta de armas de Washington a Taiwán. A una tensa relación entre las potencias se suma un nuevo capítulo. 'Telescopio' conversó con el investigador peruano Carlos Aquino, catedrático especializado en economía internacional y Asia-Pacífico.

El gigante asiático anunció que tomará medidas como respuesta a la proyectada venta. Para el entrevistado, "lo más factible y lo que más golpearía a EEUU es restringir la participación de sus empresas" en el mercado chino.Pekín considera a Taiwán como una provincia propia mientras Washington sostiene que se trata de un "vecino" democrático de China, lo que genera enfrentamientos. Esto va en contraposición a lo que sostiene las Naciones Unidas, que excluyó a Taiwán en 1971, que reconocen la República Popular como el único representante legítimo de China.Taiwán es importante para la potencia norteamericana porque allí se produce el 60% de semiconductores del mundo, elemento fundamental para celulares, computadoras, automóviles y otros productos.Para el entrevistado, la Casa Blanca necesita plantear el tema de Taiwán con el fin de demostrar su apoyo para que no sea visto como un punto débil de su estrategia en Asia, que es tratar de contener a China, y afirmar la suya en esa región.En ese sentido, la política del presidente Joe Biden no plantea diferencias con la de su antecesor, Donald Trump (2017-2021)."Uno escucha a un demócrata o a un republicano y tienen el mismo pensamiento respecto a China. Hay un consenso. La élite política de EEUU tiene el sentimiento de que China debe ser enfrentada ahora porque después va a ser tarde", consideró Aquino.Si bien el país asiático es la segunda economía más grande del mundo, todavía enfrenta grandes desafíos. "En el tema tecnológico tiene una debilidad pero no están con los brazos cruzados: está invirtiendo decenas de miles de millones de dólares para la producción de semiconductores", afirmó el entrevistado.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

