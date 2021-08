https://mundo.sputniknews.com/20210806/un-pueblo-de-cadiz-quiere-convertir-sus-charlas-al-fresco-en-patrimonio-de-la-humanidad-1114830856.html

Un pueblo de Cádiz quiere convertir sus "charlas al fresco" en Patrimonio de la Humanidad

Un pueblo de Cádiz quiere convertir sus "charlas al fresco" en Patrimonio de la Humanidad

El pueblo gaditano de Algar quiere convertir una de sus costumbres más arraigadas en Patrimonio de la Humanidad. ¿Cómo les habrá sentado a sus vecinos? 06.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-06T12:45+0000

2021-08-06T12:45+0000

2021-08-06T12:45+0000

españa

andalucía

cádiz

tradiciones

verano

costumbres

pueblo

habla

vecinos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1114830959_0:104:3420:2028_1920x0_80_0_0_7797eed8b1fb9bec92c33c14f0ee7e7d.jpg

Sentarse en la puerta de casa durante las noches de verano es una tradición que aún se mantiene en muchas de las calles de los pueblos de España y el Ayuntamiento de Algar, un municipio de poco más de 1.000 habitantes situado en la sierra de Cádiz, lo tiene claro. Quieren convertir sus míticas y tradicionales "charlas al fresco" en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad para que no desaparezcan.Desde el Ayuntamiento de la localidad hicieron un llamamiento para que todos los vecinos y vecinas del municipio salieran a las calles con su silla y charlaran "como siempre lo han hecho". Los vecinos aceptaron y tras ello, el Ayuntamiento grabó y colgó un vídeo en su página de Facebook, el que se puede ver a sus habitantes, sentados en corro conversando como de costumbre, para iniciar los primeros pasos de la solicitud.Sin embargo, a la iniciativa le han salido algunos críticos en las redes sociales. Hay quien considera que esta práctica "se centra en difundir cotilleos" y no están de acuerdo en que se deba convertir en Patrimonio de la Humanidad. "Por esa regla de tres, si las charlas al fresco se consideran Patrimonio de la Humanidad, donde se concentra el critiqueo y todos los cotilleos de un pueblo, también deberían considerarse Patrimonio de la Humanidad los programas de corazón", escribe un usuario.Sea o no un lugar de reunión del 'critiqueo', no hay que olvidar que esa práctica ya se utilizaba en antaño incluso en las calles de las grandes ciudades como Madrid. Se llamaba mentidero al "lugar donde la gente se reúne para conversar", define la Real Academia Española (RAE) y fueron considerados como el origen del periodismo hablado. En Cádiz acabaría conociéndose como "periodismo cantado" y en Madrid, como las tertulias de café. Al fin y al cabo, esta tradición no es más que una forma de quitar la vista de los móviles y practicar el arte de hablar que tan frecuentemente olvidamos en la era de internet.

andalucía

cádiz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

andalucía, cádiz, tradiciones, verano, costumbres, pueblo, habla, vecinos