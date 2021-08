https://mundo.sputniknews.com/20210806/un-nuevo-esfuerzo-en-mexico-contra-la-impunidad-y-por-la-verdad-1114854396.html

Un nuevo esfuerzo en México contra la impunidad y por la verdad

Un nuevo esfuerzo en México contra la impunidad y por la verdad

El comité ciudadano que impulsó la consulta popular del 1 de agosto convocará al Tribunal Permanente de los Pueblos para sesionar en el país. La meta es juzgar violaciones a los derechos humanos, y delitos económicos y ambientales, entre otros. 'En Órbita' consultó a Omar García, promotor de la consulta popular.

Un nuevo esfuerzo en México contra la impunidad y por la verdad El comité ciudadano que impulsó la histórica consulta popular del 1 de agosto convocará al Tribunal Permanente de los Pueblos para sesionar en el país. La meta es juzgar violaciones a los derechos humanos, y delitos económicos y ambientales, entre otros. 'En Órbita' consultó a Omar García, promotor de la consulta popular.

El comité presentará el domingo 8 la propuesta a partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanía en "El Zócalo" (Plaza de la Constitución, en Ciudad de México). Pero concretar la instalación del Tribunal Permanente de los Pueblos "no es sencillo", adelantó a En Órbita Omar García, promotor de la consulta popular.Este Tribunal —con sede en Roma— no tiene implicaciones judiciales pero actúa con el fin de visibilizar y condenar éticamente crímenes como violaciones de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, económicos y ambientales.El 1 de agosto se realizó la primera consulta popular a nivel federal de la historia del país norteamericano. La ciudadanía debía responder "SÍ" o “NO" si estaba de acuerdo en iniciar un proceso para esclarecer decisiones políticas del pasado, garantizar la justicia y el derecho de las posibles víctimas.A pesar de la baja participación (7,11% del padrón) el comité lo consideró exitoso porque planteó el debate. El presidente Andrés Manuel López Obrador también celebró el referéndum."Se ha abierto el debate. Hay quienes proponen comisiones de la verdad, otros al Tribunal Permanente, y hasta quienes critican a estos mecanismos al considerarlos agotados. Nosotros pensamos que una Comisión de la Verdad que sesione en las condiciones actuales del país tendría mayor avance, ante este Gobierno, no como hace cuatro o seis años, donde había otro Ejecutivo", consideró García.De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en México hay casi 90.000 personas desaparecidas, 35.000 investigaciones por torturas, 320.000 homicidios violentos y 350.000 desplazados desde 2016 hasta la fecha.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el analista internacional Andrés Serbín, presidente de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), sobre la visita del asesor de Seguridad Nacional de EEUU a Brasil y Argentina . Y además la celebración del 196 aniversario de la independencia en Bolivia.En Uruguay, En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

