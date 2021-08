https://mundo.sputniknews.com/20210806/stonehenge-detiene-las-excavadoras-1114845409.html

Stonehenge detiene las excavadoras

LONDRES (Sputnik) — La Alianza Stonehenge acaba de ganar un recurso judicial contra el Gobierno británico para ampliar una carretera "estratégica" en... 06.08.2021

La licencia de construcción de la ampliación de la A303, el tramo de carretera nacional que avanza casi en paralelo con los menhires de Stonehenge, es "ilegal", según la sentencia del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales.El juez David Holgate consideró que el ministro de Transporte, Grant Shapps, no había revisado la información requerida sobre el impacto de las mejoras viales en el monumento, ni tuvo en cuenta alternativas menos perjudiciales para un espacio reconocido por la UNESCO por su excepcionalidad cultural e histórica. "Fue irracional no hacerlo", concluyó.El veredicto del magistrado echó el freno a las obras para ampliar la A303 con un doble carril en ambos sentidos a lo largo de 13 kilómetros, de los que 3.3 km serían subterráneos. El nuevo entramado se adentra en los "paisajes sin paragón" de túmulos funerarios, restos prehistóricos y círculos de piedras perfectamente alineadas con el sol, que le valieron la designación como sitio con un valor universal excepcional para la humanidad.Entre los sitios en peligroEl importante estatus de la UNESCO correría peligro de perderse si el proyecto se implementa en su diseño actual, pese al fallo judicial y la decisión contraria del panel de inspectores oficiales de planificación.Así lo advirtió el Comité del Patrimonio Mundial, que recomendó rebajar a Stonehenge a la categoría de "sitios en riesgo". "[El proyecto] es una amenaza potencial a la propiedad y, si se implementa, podría tener efectos perjudiciales en sus características inherentes, notablemente en su integridad", declaró antes de la sentencia judicial.Precisamente, a finales de julio, el organismo internacional retiró el preciado honor al histórico muelle y frente marítimo de Liverpool, que ya había caído a la lista de "en peligro" debido a múltiples desarrollos urbanísticos discordes.Soterrar el tráficoLa última versión alarga el túnel un kilómetro más de la distancia propuesta hace una década y cuenta con el visto bueno de las dos agencias gestoras del conjunto monumental, National Trust y English Heritage. También lo apoyan arqueólogos, como el profesor Timothy Darvill, quien excavó entre las mismas piedras a fin de recoger evidencias que aportaran más pistas sobre su procedencia y función original del enclave."Muchos tienden a olvidar que este proyecto no consiste en construir una carretera nueva en un Sitio de Patrimonio Mundial [SPM], sino de quitar del SPM una carretera con mucho tráfico haciéndola subterránea", ha advertido el académico. Darvill adelantó la tesis de que Stonehenge fue, en su fase de mayor apogeo, un centro de peregrinaje de enfermos y discapacitados, comparable al santuario de Lourdes, en Francia, o a Santiago de Compostela, ciudad española y destino mundial de peregrinos.Extender el túnelEn cambio, la Alianza acepta que un "túnel de 4.5 km al sur de las piedras dañaría menos" el emplazamiento neolítico, pero "idealmente" querría extenderlo hasta "por lo menos 6 km". "Desde un principio hemos hecho campaña por un túnel más largo, si realmente fuera necesario. Un túnel que comience y termine fuera de la SPM. Pero ahora que afrontamos una emergencia climática… el gobierno debería revisar su plan de carreteras y emprender acciones para reducir el tráfico y eliminar la necesidad de construir nuevas y más anchas vías que amenazan al medio ambiente tanto como a nuestro patrimonio cultural", declaró John Adams, presidente en funciones de la coalición.Stonehenge se alza majestuoso sobre la llanura de Salisbury, en el condado inglés de Wiltshire, a unos 140 kilómetros al oeste de Londres. Las piedras asoman en la distancia al subir un terraplén de la siempre congestionada A303, arteria principal del sur de Inglaterra, que se resiente del tráfico local, del transporte de mercancías en la región y de los turistas en ruta hacia los condados costeros occidentales.Pero la solución aún tardará en llegar. El actual centro de visitantes, que permitió eliminar un acceso local para automóviles y la valla que aprisionaba las piedras en su distintivo círculo, se inauguró en diciembre de 2013, con un retraso de casi treinta añosю

