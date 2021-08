https://mundo.sputniknews.com/20210806/senador-ruso-asegura-que-la-osce-participa-en-proyecto-de-eeuu-de-contencion-de-rusia-1114829743.html

Senador ruso asegura que la OSCE participa en proyecto de EEUU de contención de Rusia

MOSCÚ (Sputnik) — La OSCE participa en el proyecto de EEUU de contención de Rusia, la negativa a enviar observadores a las elecciones parlamentarias rusas... 06.08.2021, Sputnik Mundo

La OSCE anunció horas antes que no enviaría observadores a las elecciones parlamentarias de Rusia a causa de las restricciones impuestas por las autoridades rusas al número de personas que pueden observar el proceso, en el marco de la pandemia de coronavirus.El portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores ruso, Alexandr Bikántov, aseguró previamente que Rusia lamenta que la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE se haya negado a observar las elecciones a la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso).Klímov recordó que en la ley estadounidense "sobre la oposición a los adversarios de Estados Unidos", aprobada en el año 2017 contra Rusia, "entre las estructuras encargadas de contenernos se menciona a la OSCE"."¿Acaso no es esta la razón que se esconde detrás de la decisión supuestamente inesperada de la OIDDH de la OSCE de no enviar a sus observadores a Rusia?", señaló el senador ruso, agregando que una de las metas de esa iniciativa consiste en reavivar un escándalo artificial en torno a los comicios actuales, para cuestionar luego su legitimidad.Según el político, la única fuente de soberanía de Rusia es su pueblo, y "no cualquier tipo de estructura extranjera", y será la Comisión Electoral Central quien determine los resultados de la votación, de acuerdo con la ley rusa.Klímov recordó que "la ley rusa permite a los observadores extranjeros llevar a cabo sus actividades de forma libre e independiente, y las comisiones electorales y las autoridades están obligadas a prestarles la asistencia necesaria", pero los observadores no pueden utilizar su estatus para otro tipo de actividades.Según el senador, Rusia siempre ha cumplido esas reglas simples y claras, y también lo está haciendo para las elecciones actuales a la Duma.Además, Klímov aseguró que una parte de los observadores denigraron premeditadamente en sus informes el proceso electoral, e incluso ciertos borradores de una serie de informes "se publicaron antes del día de la votación", algo que está totalmente prohibido.Por su parte, el portavoz adjunto de la Cancillería rusa Oleg Gavrílov declaró que la ausencia de observadores de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE no influirá en el monitoreo de las elecciones a la Cámara Baja del Parlamento ruso."Partimos de que el rechazo de la OIDDH no afectará en absoluto la calidad del monitoreo, porque si se sigue mostrando reacia a llegar a Rusia, muchas otras organizaciones de monitoreo independientes que hemos invitado tomarán con gusto su cuota", dijo Gavrílov en una reunión de una comisión parlamentaria.El portavoz añadió que Moscú todavía no tiene respuesta clara sobre "por qué los parámetros que al parecer mostraron resultados exitosos en el monitoreo en otros países, resultan impracticables en Rusia".Rusia celebrará las elecciones a la Duma de Estado del 17 al 19 de septiembre de 2021.Para el 19 de septiembre también están programadas las elecciones regionales.

