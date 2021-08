https://mundo.sputniknews.com/20210806/rueda-de-prensa-de-laporta-tras-el-anuncio-de-la-salida-de-messi-del-barcelona-1114827742.html

Rueda de prensa de Laporta tras el anuncio de la salida de Messi del Barça

El presidente del FC Barcelona explica los motivos de la marcha de Leo Messi de la entidad azulgrana. 06.08.2021, Sputnik Mundo

En la tarde del 5 de agosto el club hizo pública la marcha del astro argentino mediante un comunicado en el que afirmaba que el contrato no podía formalizarse por la normativa de LaLiga española.Laporta ha señalado que no han podido reconducir la situación debido al estado en el que dejó las cuentas del club la directiva anterior. "No hemos tenido tiempo de reconstruir esta situación", ha señalado, insistiendo en que Messi quería quedarse en el FC Barcelona. Cabe recordar que LaLiga adoptó una estricta normativa financiera en el año 2013 que fija un límite a los clubes para pagar los salarios a los jugadores. Este límite se calcula restando a sus ingresos los costes de su estructura y el pago de su deuda prevista durante la temporada.El descenso de los ingresos de todos los clubes debido a la pandemia le ha pasado factura al club catalán, que no habría podido asumir la renovación de Messi. Sin embargo, Laporta se lo había tomado como un asunto personal la renovación del jugador, que finalmente no continuará en el Barça.

