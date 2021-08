https://mundo.sputniknews.com/20210806/militares-rusos-protegen-los-puestos-de-mando-durante-un-ejercicio-en-tayikistan-1114834726.html

Militares rusos protegen los puestos de mando durante un ejercicio en Tayikistán

06.08.2021, Sputnik Mundo

Se destaca con ese objetivo el mando de la base militar ordenó crear un grupo especial integrado por unidades de guerra electrónica, defensa antiaérea, aviación no tripulada, comunicaciones y custodia.Durante el simulacro los militares utilizarán equipos de guerra electrónica para proteger los puestos de mando de los sistemas de apuntamiento de las armas de alta precisión y de los drones de ataque de un enemigo virtual.En concreto, se utilizarán los equipos de guerra electrónica Pole-21M, Silok y R-934 BMV, las estaciones de comunicación vía satélite R-448, MK-ZVKS, MK-SP, P-240-I4 y R-419L1, y los vehículos aéreos no tripulados Orlan-10, Leer, Granat y Tajion.El ejercicio conjunto entre Rusia, Uzbekistán y Tayikistán se desarrolla en medio de una desestabilización en Afganistán ante la retirada de tropas extranjeras. Los militares se entrenan en repeler las posibles amenazas y perfeccionan su interacción en el mantenimiento de la seguridad en la región de Asia central.Afganistán tiene 144 kilómetros de frontera común con Uzbekistán y 1.344 kilómetros con Tayikistán.

Mauricio Arriagada

Afganistan evolucionara hacia un agiornamiento con el mundo y cedera a presiones economicas mas que militares..Son humanos y tienen los mismos apetitos nuestros...La paz no tiene las mismas urgencias que la guerra...Los afganos mismos haran lo que no pudieron hacer los invasores rusos y occidentales.Pero es necesario que los talibanes tomen el control del pais y conserven su unidad territorial para no desestabilizar la region y negociar con ellos la integracion a la ruta de la seda.

