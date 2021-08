https://mundo.sputniknews.com/20210806/lopez-obrador-rechaza-el-resultado-de-la-encuesta-sobre-aumento-de-pobreza-1114842206.html

López Obrador rechaza el resultado de la encuesta sobre aumento de pobreza

López Obrador rechaza el resultado de la encuesta sobre aumento de pobreza

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no acepta el resultado de la encuesta realizada por Consejo de...

"No acepto el resultado de esa encuesta, tengo otros datos. Creo que la gente está recibiendo más apoyo y aún con la pandemia, la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante, no ha perdido la fe y estamos saliendo adelante", dijo el presidente en su conferencia de prensa diaria.El número de pobres en México pasó de 51,9 millones de personas en 2018 a 55,7 millones en 2020, debido principalmente a la pandemia de COVID-19, reveló el jueves un estudio del Coneval.El presidente reconoció que ha habido un aumento de la pobreza, pero no en esos niveles, y aseguró que ha sido producto de la crisis sanitaria y económica generada por el COVID-19."Es producto de la crisis sanitaria y económica que afectó mucho a ciertos sectores, afectó en general. La economía se cayó 8,5%. ¿Saben desde cuando no sucedía eso? Desde 1930 del siglo pasado, casi 100 años que no se veía", afirmó López Obrador en su conferencia de prensa diaria.Aseguró que esta crisis "le pegó muy fuete" al turismo, comercio, restaurantes, a la industria."Afortunadamente ya estamos en recuperación, la aviación, turismo, el comercio, la industria (…) al final de período la cifra de pobreza mejorará", agregó el presidente.Asimismo, consideró que debería modificarse la forma de medición de bienestar, ya que no solo debería de depender de indicadores económicos.Destacó que su Gobierno logró aumentar el salario en términos reales y que el peso mexicano no se devalúe."Nunca se había destinado tanto para apoyar a los pobres. Todos los adultos mayores de México tienen una pensión, 11 millones de estudiantes de familias pobres tienen beca, más de 400.000 campesinos están recibiendo un jornal en el programa sembrando vida, un jornal de 5.000 pesos mensuales arriba del salario mínimo. Ya casi son 2 millones de jóvenes que trabajan como aprendices en el programa construir en el futuro", resaltó.El reporte de la Coneval detalla que el porcentaje de la población en situación de pobreza extrema presentó un incremento de 7% a 8,5% entre 2018 y 2020 y el número de personas en esa situación aumentó de 8,7 a 10,8 millones.El texto señala que la emergencia sanitaria por el COVID-19 profundizó los desafíos que enfrenta la política de desarrollo social en todos los ámbitos "principalmente en el ingreso, salud, educación y alimentación de la población mexicana".

