https://mundo.sputniknews.com/20210806/la-madre-de-todas-las-burbujas-un-analista-vaticina-dias-oscuros-para-la-economia-mundial---1114837584.html

"La madre de todas las burbujas": un analista vaticina días oscuros para la economía mundial

"La madre de todas las burbujas": un analista vaticina días oscuros para la economía mundial

La inyección de billones de dólares en la economía global por parte de la Reserva Federal de EEUU y otros bancos centrales del mundo está creando la "madre de... 06.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-06T14:26+0000

2021-08-06T14:26+0000

2021-08-06T14:26+0000

economía

reserva federal de eeuu

mercados y finanzas

comercio electrónico

australia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1114837848_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a8634018a0ff7095bbcf36eed25ca747.jpg

Según el analista, el bombeo de dinero a la economía mundial ha hecho que las tasas de interés hayan disminuido considerablemente hasta "niveles artificialmente bajos". Y esta situación está siendo aprovechada por algunas empresas para aumentar sus niveles de endeudamiento.Schiff citó como ejemplo el caso de Afterpay, una empresa australiana que financia las compras de los consumidores hasta por un plazo de 6 semanas y que recientemente fue comprada por Square por 29.000 millones de dólares.A juicio del analista, Afterpay es una compañía sobrevalorada y su actividad no es sustentable a largo plazo.Schiff subrayó además que este modelo de negocio no podría existir si no fuese por las políticas monetarias que están llevando a cabo la Reserva Federal de EEUU y otros bancos centrales del mundo."Todos los bancos que están reduciendo las tasas de interés artificialmente están creando el ambiente para que esta compañía [Afterpay] pueda existir”, afirmó el analista.Lo peor de todo, según Schiff, es que incluso aprovechando todas estas ventajas Afterpay no ha logrado ser una empresa rentable. Tan solo en los últimos 12 meses, justo cuando la pandemia hizo que aumentara significativamente su número de suscriptores, la empresa registró pérdidas por 63 millones de dólares."Si no pueden ganar dinero ahora en este ambiente de auge cuando están dando de alta a todas estas personas y existen tasas de interés bajísimas, si están perdiendo dinero ahora, imagine cuánto dinero más van a perder cuando las tasas de interés suban. Entonces esta empresa tiene una vida útil corta. Va a existir mientras la burbuja no reviente. Pero eventualmente, se desinflará", vaticinó.Schiff concluye su análisis afirmando que cuando la burbuja estalle será "muy doloroso", ya que muchas empresas tendrán que ser liquidadas y muchos trabajadores perderán sus puestos de trabajo.

https://mundo.sputniknews.com/20210802/la-clave-para-entender-porque-eeuu-se-retrasa-en-la-recuperacion-salvaje-de-su-economia-1114698458.html

australia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reserva federal de eeuu, mercados y finanzas, comercio electrónico, australia