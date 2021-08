https://mundo.sputniknews.com/20210806/jake-sullivan-visita-en-brasil-y-argentina-que-busca-1114849363.html

Jake Sullivan visita Brasil y Argentina: ¿qué busca?

Jake Sullivan, asesor en materia de seguridad del presidente, Joe Biden, hizo una gira por Brasil y Argentina.

Sullivan visita Brasil y ArgentinaSegún el Ministerio de Exteriores de Brasil conversaron sobre temas de defensa de la democracia y derechos humanos. Sin embargo, hay quienes consideran que esta visita tiene otro trasfondo."En el caso de Brasil no creo que hayan discutido sobre democracia, sino más bien cómo impedir que la democracia, que en Brasil está muy precarizada en este momento, pueda permitir el regreso de un gobierno progresista que se conecte con el gobierno progresista de Argentina y que levanten, otra vez y en alto, la bandera de la integración latinoamericana. Esta es una preocupación para ellos. Pero, además, hay otros temas, como frenar la presencia de China en América Latina y, en particular en Brasil porque la presencia de China, aún con Bolsonaro, no se ha disminuido y ambos países siguen siendo grandes aliados comerciales, y esas son las contradicciones que preocupan tanto a EEUU", explica el periodista y analista político brasileño, Beto Almeida.A su vez, apunta Almeida, EEUU también buscaría frenar las alianzas que ha tejido América Latina con Rusia."Donald Trump y ahora Biden quieren hacer retroceder la presencia de Rusia, que está aumentando mucho de manera cooperativa y positiva en Nicaragua, Venezuela, Cuba, Argentina, Bolivia, y seguramente ahora con la victoria de Pedro Castillo, también en Perú. En Brasil ya había una buena cooperación con Rusia durante los gobiernos de Lula y Dilma con la compra de armamentos y helicópteros especiales para la Amazonía. Entonces, hay una preocupación de EEUU con China y Rusia, sobre todo porque Rusia está ampliando muchísimo su cooperación con China e incluso desplazando al dólar. Eso le da dolores de cabeza a EEUU, a pesar de que el presidente Bolsonaro es un vasallo de EEUU. Además, no creo que los sectores conservadores de Brasil, junto con EEUU, se queden de manos cruzadas viendo cómo derrotan a Bolsonaro y gana Lula de forma tranquila. No creo. Ellos van a hacer algo para impedir eso", considera Almeida.La visita de Sullivan se da un mes después de la visita del director de la CIA y del jefe del Comando Sur a Brasil y Colombia."Fíjate que el director de la CIA estuvo reunido en Brasil con el alto mando militar, con la agencia brasileña de inteligencia y con el presidente Bolsonaro, y de estas reuniones salió un convenio de cooperación militar. También en esos días estuvo el jefe militar del Comando Sur. Todo esto está ligado. Es decir, plantean que la estabilidad de los intereses estadounidenses, tanto en Colombia como en Brasil, pase por una visión militar, de seguridad, por eso ellos están tomando medidas preventivas para que Brasil no se les escape de control, como pasó cuando Lula fue electo presidente, y garantizar que Brasil siga siendo, como ahora, una pieza del ajedrez de ellos en la región", apunta Almeida.Nuevo aniversario del primer bombardeo atómicoCada 6 de agosto, "Día de la bomba atómica", la ciudad japonesa de Hiroshima celebra la Ceremonia Conmemorativa de la Paz para recordar a las víctimas de las bombas atómicas lanzadas por EEUU –el 6 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y tres días más tarde sobre Nagasaki–, y orar por la realización de una paz mundial duradera.Entre los participantes, estuvieron los familiares de los fallecidos y personalidades oficiales, entre ellas el primer ministro nipon, Yoshihide Suga, y el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui.El alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui, dio lectura a la Declaración de la Paz, en la que volvió a exigir al Gobierno que firme y ratifique "de inmediato" el tratado de la ONU, que entró en vigor en enero de este año. "Las armas nucleares son la máxima manifestación de violencia humana. Si la sociedad civil decide vivir sin ellas, la puerta a un mundo libre de armas nucleares se abrirá de par en par", declaró el alcalde.A su turno, el primer ministro nipón, Yoshihide Suga, en su intervención se desvió de la versión original y se saltó partes del discurso, por lo que pidió disculpas en una rueda de prensa celebrada poco después del evento conmemorativo. "En mi discurso de antes me salté una parte y me gustaría aprovechar esta ocasión para pedir disculpas por ello. Por favor, discúlpenme", expresó Yoshihide Suga. Como dice la frase, más vale pedir perdón, que pedir permiso.El diario The Mainichi compartió las frases exactas que formaban parte del discurso original del primer ministro que fueron omitidas: "Nuestro país es el único país que ha sido alcanzado por una bomba atómica durante la guerra y comprende mejor que cualquier otra nación la inhumanidad de las armas nucleares, y es importante hacer esfuerzos constantes para lograr un mundo sin armas nucleares".En la versión original también figuraba el siguiente fragmento que, en su gran mayoría, Suga no pronunció: "En la Asamblea General de las Naciones Unidas, poco después de que me convirtiera en primer ministro, transmití al mundo el mensaje de que Hiroshima y Nagasaki no deben repetirse nunca, y con esta determinación, Japón no escatimará esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares, al tiempo que defenderá firmemente los tres principios antinucleares".Bajo el 'paraguas' nuclear de EEUU, Japón se niega a suscribir el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares propuesto por la ONU en 2017. Junto con EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y otros países, las autoridades japonesas firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) que entró en vigor en 1970. En su discurso, Suga no se refirió al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, limitándose a afirmar que el Gobierno japonés seguiría esforzándose para que la próxima conferencia de revisión del TNP fuera fructífera y se pudiera encontrar puntos en común entre los países.Messi fuera del BarçaNo había pasado un segundo de la noticia del año que lanzó el Fútbol Club Barcelona a través de sus redes sociales avisando que Leo Messi ya no era jugador del Barça, cuando se desató algo muy parecido al diluvio universal. Era lógico que la onda expansiva de este tsunami que involucra a quien ha sido considerado por sus incondicionales como un Dios del fútbol, con permiso de Diego Armando Maradona, tuviera tintes bíblicos.Todas las reacciones en sí, positivas y negativas, hablan por sí solas de lo que significó Messi, como propio o como extraño, es decir, para quienes han compartido terreno de juego con él, tanto como compañero de equipo, como de adversario. También para los hinchas del Barça, o de los otros equipos. Quiso el destino que esto ocurriera unas semanas después de que Messi lograra, a sus 34 años, un título con la selección mayor de Argentina y que le había resultado esquivo: la Copa América: la última vez que la albiceleste la había ganado, Messi tenía 6 años y desplegaba sus habilidades en potreros rosarinos y ni se imaginaba lo que estaba por venir.Ya se ha visto tanto de esta estrella de tiempos tecnológicos, que cualquier intento de hacer una crónica estadística, sobra. Esta era de la información en la que vivimos es implacable y deja poco espacio a la sorpresa o el desconocimiento. Basta decir que en el momento en que se escribe 'Messi' en Google, la leyenda que aparece dice: 'Aproximadamente 228 millones de resultados en 0,58 segundos'. Por eso, hemos elegido una forma muy particular de homenajear a Messi en esta edición de Octavo Mandamiento: desde sí mismo, desde la emoción.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

