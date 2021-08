https://mundo.sputniknews.com/20210806/ejecutivo-y-legislativo-enfrentados-en-peru-a-apenas-dias-de-transferencia-de-mando-1114856624.html

Ejecutivo y Legislativo enfrentados en Perú a apenas días de transferencia de mando

LIMA (Sputnik) — El 7 de agosto, cerca de un millar de personas acudieron a la sede del Congreso de Perú, ubicada en Lima, para exigir la destitución de parte... 06.08.2021

perú

Castillo, del partido Perú Libre (izquierda), asumió la presidencia el 28 de julio. Así, el tema de la destitución presidencial se ha comenzado a barajar como una opción política apenas a poco más de una semana de gestión, ¿por qué?Más allá de la esperable oposición de los sectores políticos derechistas, el nombramiento del primer Gabinete Ministerial ha despertado protestas y cuestionamientos en sectores de la ciudadanía. El Gabinete está presidido por el congresista oficialista Guido Bellido.El ahora primer ministro Bellido es investigado por la fiscalía por el presunto delito de apología al terrorismo al haber manifestado simpatía y apoyo por la organización terrorista maoísta Sendero Luminoso, la cual causó la muerte de entre 31.000 a 37.000 personas entre 1980 al 2000, en su intento de tomar el poder por las armas.Algunos otros miembros del Gabinete tienen sospechas de pertenecer a asociaciones ligadas a Sendero Luminoso, tener antecedentes con la Justicia o tener nula experiencia en la cartera que dirigen.Destituir o no destituirEste cuestionado Gabinete ha impulsado no sólo el mencionado descontento en sectores de la ciudadanía, sino que también ha impulsado enfrentamientos explícitos con algunas bancadas. Fuerza Popular y Renovación Popular, ambas de derecha, han rechazado reunirse con el primer ministro como se estila antes de que el Gabinete reciba el voto de confianza (apoyo) de parte del Pleno.Asimismo, las bancadas de Somos Perú y el Partido Morado, ambas de centroizquierda, han retirado su apoyo a Perú Libre tras el nombramiento del Gabinete Bellido.Pero más allá de los desencuentros, ¿en qué se podría traducir este enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo? En sus alternativas más extremas, una crisis podría traducirse en el cierre del Congreso de parte del presidente, o en la destitución del presidente de parte del parlamento.¿Qué tan posible es que esto ocurra? Según leyes peruanas, el presidente puede ser destituido por muerte, por aceptación de su renuncia de parte del Congreso, por abandonar el país sin autorización del parlamento o por incapacidad física o moral.De todas estas causales, la de incapacidad moral es la que no sólo podría emplear, eventualmente, el Congreso si desea sacar a Castillo, sino que es la que usó el parlamento durante el periodo 2016-2021 para promover la destitución de dos presidentes, logrando remover a Martín Vizcarra (2018-2020).Para que el Congreso, que es unicameral, pueda destituir por incapacidad moral al mandatario se necesita una causal "moral", algo bastante subjetivo, y lograr el apoyo de más de los dos tercios de parlamentarios (87 de un total de 130). Si el Congreso logra la destitución de Castillo, asumiría su vicepresidenta Dina Boluarte.Aún así, si el Congreso, en una actitud de rechazo extrema, desea destituir a Boluarte y lo logra, el inconveniente sería que lo que corresponde es que se llamen a nuevos comicios generales para elegir un nuevo Ejecutivo y Legislativo; es decir, sería una acción "kamikaze", quizá conveniente sólo si las bancadas que impulsarían una destitución estuviesen seguras de lograr una buena cuota de poder en la celebración de nuevas elecciones.Provocar el cierreEl jueves 5 de agosto, se difundió en redes un video donde el congresista oficialista, Guillermo Bermejo, en una reunión privada con militantes de Perú Libre, expresó su intención de cerrar el Congreso.Pero, ¿de qué habla Bermejo? El parlamentario alude al mecanismo constitucional de la cuestión de confianza, que consiste en que si el Congreso le niega su confianza (apoyo) a dos gabinetes, el presidente está facultado para cerrarlo y convocar nuevas elecciones legislativas.Si atendemos a lo dicho por Bermejo, el Ejecutivo buscaría que el Legislativo le niegue la confianza al Gabinete Bellido para luego presentar otro Gabinete cuestionable y así provocar una segunda negación de la confianza y generar el cierre del parlamento.Como se ve, tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen un "botón atómico" para acabar con su oponente, aunque con sendas consecuencias negativas y positivas sobre su uso. El enfrentamiento parece claramente planteado, resta ver qué estrategia usará cada poder para salir ganador, aunque el que pierda siempre sea el país a consecuencia de la inevitable inestabilidad.

