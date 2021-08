https://mundo.sputniknews.com/20210806/descubre-que-pasa-entre-israel-y-el-libano-y-que-tiene-que-ver-iran-con-esto-1114856378.html

Descubre qué pasa entre Israel y el Líbano y qué tiene que ver Irán con esto

Israel y el grupo libanés Hizbulá están al borde de una nueva guerra. Se lanzaron 19 misiles contra Israel desde territorio libanés, el bombardeo más intenso... 06.08.2021, Sputnik Mundo

De estos 19 misiles, tres cayeron en el Líbano y diez fueron interceptados por el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro.Este es el bombardeo más intenso de Israel desde la guerra libanésa-israelí de 2006, que se cobró cientos de vidas. Israel no dejó el ataque sin respuesta. Según un comunicado del Ejército libanés, se dispararon unos 40 obuses hacia la república.Esta vez, el propio Hizbulá asumió la responsabilidad de bombardear el territorio israelí por primera vez en mucho tiempo. El movimiento dijo en un comunicado que era una respuesta a los ataques aéreos israelíes del 5 de agosto contra el sur del Líbano.Por regla general, los israelíes responden a los ataques contra su territorio con artillería. Sin embargo, este 5 de agosto Israel envió aviones. Según el presidente libanés Michel Aoun, este es el primer ataque "de este tipo desde 2006" de la Fuerza Aérea israelí contra áreas pobladas libanesas. Ha habido varios incidentes en los años transcurridos desde la guerra entre Israel y Hizbulá, pero los ataques aéreos fueron poco frecuentes.Como resultado, esta semana las autoridades libanesas decidieron presentar una denuncia contra Israel ante el Consejo de Seguridad de la ONU "en relación a la agresión", mientras que Hizbulá respondió a su manera.Como subrayó el líder adjunto de Hizbulá, el jeque Naim Qassem, en una entrevista con el canal de televisión libanés Al-Mayadin, "Israel debe entender que el Líbano no es una zona libre para ajustar cuentas y probar sus capacidades".Tras el ataque del 6 de agosto, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, celebró una reunión de seguridad de emergencia con el ministro de Defensa, Benny Gantz, y el jefe de Estado Mayor del Ejército, Aviv Kohavi. Los resultados no fueron informados a la prensa. Un portavoz del Ejército israelí, hablando con los periodistas bajo condición de anonimato, aseguró que Israel no está interesado en un aumento de la violencia en su frontera norte, pero no permitirá que la frontera se convierta en una línea de frente. Según él, Israel cree que Hizbulá tampoco quiere una guerra a gran escala. Al mismo tiempo, Israel deja en claro que considera legítimos los ataques contra el Líbano, ya que fueron provocados por Hizbulá y sus aliados.Como señaló una alta fuente israelí familiarizada con la situación en una entrevista con Kommersant, el Estado judío nunca dejará impunes los ataques contra su territorio. Señaló que es mejor tomar medidas preventivas que estar en la posición de un perdedor.Al mismo tiempo, agregó que Israel no tiene problemas con el Estado del Líbano, sino solo con Hizbulá. Destacó que Hizbulá era y sigue siendo "la mano de Irán", que está tratando de librar la guerra contra Israel en varios frentes, alentando la acción militar de grupos palestinos en Gaza, y Hizbulá en Líbano y Siria. Israel cree que Irán quiere allanar el camino desde Irán hasta el Líbano a través de Siria para suministrar armas a Hizbulá.Algo está sucediendo ahora mismo. Según la fuente, Hizbulá continúa en el sur de Siria, a pesar de un acuerdo entre Rusia e Israel de que las fuerzas proiraníes se retirarán de la frontera con Israel.Recientemente, las tensiones entre Israel e Irán han sido tan altas que el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, cuando se le preguntó si Israel está listo para emprender una acción militar contra Irán, dijo que sí. Algunos periodistas libaneses creen que el ataque del 6 de agosto de Hizbulá contra Israel es la respuesta de Irán a Beni Gantz.El agravamiento de la situación en la frontera libanésa-israelí coincidió con las tensiones en torno a Irán.Teherán está acusado de ataques a buques en el golfo de Omán, algunos de ellos tienen propietarios u operadores israelíes. "El comportamiento de Irán, junto con su apoyo a las fuerzas de poder y los actores armados no estatales, amenaza la paz y la seguridad internacionales. Hacemos un llamado a Irán para que cese todas las acciones contrarias a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU", dijeron los ministros de Exteriores del G7 en un comunicado del 6 de agosto en relación con el ataque al petrolero Mercer Street la semana pasada. No se trata solo de amenazas a la seguridad marítima, sino también de la influencia de Irán en la situación en Oriente Medio en su conjunto, incluidos Irak, Yemen, Siria y Líbano."El Líbano no está involucrado en el enfrentamiento entre Irán e Israel en el golfo de Omán, el Estado, con sus fuerzas militares y de seguridad legítimas, es responsable de proteger a los ciudadanos y garantizar elementos de soberanía", tuiteó este 6 de agosto el ex primer ministro libanés Saad Hariri. Hizo hincapié en que "utilizar el sur del país como plataforma para resolver conflictos regionales con resultados y consecuencias inexplorados es un paso hacia lo desconocido, que pone a todo el Líbano en la encrucijada de guerras extranjeras". Varios otros políticos libaneses también han criticado los incidentes recientes.Para los libaneses, la injerencia exterior es especialmente peligrosa. El país se tambalea al borde de una guerra civil. No ha habido Gobierno en el Líbano durante más de un año. Los políticos no pueden llegar a un compromiso mientras el país atraviesa una de las peores crisis económicas de la historia mundial reciente.El conflicto político se reduce principalmente a desacuerdos entre los campos de Saad Hariri y el presidente Michel Aoun, que cuenta con el apoyo de Hizbulá. El país está dividido. Muchos expertos creen que ahora es beneficioso para Hizbulá evitar la ira libanesa por los problemas internos en medio de crecientes críticas. Al mismo tiempo, Hizbulá no quiere ser responsable de desencadenar una guerra con Israel que dañará a los civiles como lo hizo en 2006. El hecho de que Hizbulá no sea perdonado por esto fue claramente demostrado este 6 de agosto por los residentes de una aldea drusa, que detuvieron un camión con un lanzacohetes que regresaba de un bombardeo de Israel. Los residentes han demostrado que no quieren convertirse en escudos humanos de Hizbulá. Los periodistas libaneses llamaron a este el primer caso de resistencia civil al influyente movimiento chiíta.

