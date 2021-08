De Marilyn Monroe a latas de sopa: Andy Warhol a 93 años de su natalicio

© AFP 2021

Nacido el 6 de agosto de 1928 en Pittsburgh, Pensilvania (EEUU), el artista, cuyo nombre real es Andrew Warhola, se considera el iniciador y también máximo exponente del pop art, un movimiento que buscaba alejar al arte de los círculos elitistas y acercarlo a las masas.

En la foto: Andy Warhol firma copias de su libro From A to B and back again en Londres, el noviembre de 1975.