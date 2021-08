https://mundo.sputniknews.com/20210806/bolsonaro-llama-hijo-de-puta-al-presidente-del-tribunal-superior-electoral-1114854136.html

Bolsonaro llama "hijo de puta" al presidente del Tribunal Superior Electoral

Bolsonaro llama "hijo de puta" al presidente del Tribunal Superior Electoral

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro llamó "hijo de puta" al presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Luis Roberto... 06.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-06T20:26+0000

2021-08-06T20:26+0000

2021-08-06T20:26+0000

américa latina

brasil

jair bolsonaro

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108909/33/1089093321_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a3638b38e545eaac7fe03748d8f18919.jpg

En un encuentro con simpatizantes en la ciudad de Joinville (estado de Santa Catarina, sur), Bolsonaro dijo "ese hijo de puta va y hace eso… ese hijo de puta de Barroso", según un video que circula por las redes sociales y que han difundido políticos como el senador de la oposición Paulo Rocha.En la misma ciudad, durante un encuentro con empresarios y políticos aliados, Bolsonaro afirmó armonía "es lo que menos hay" entre los poderes de la República, y volvió a criticar a la Justicia por su defensa del actual sistema de votación.Bolsonaro lleva semanas repitiendo, sin pruebas, que el actual sistema de voto electrónico no es seguro, pese que a través de él resultó electo, y que por eso si no se cambia por el voto impreso no respetará el resultado de los comicios presidenciales de 2022.

https://mundo.sputniknews.com/20210805/bolsonaro-asegura-que-esta-llegando-el-momento-de-actuar-fuera-de-la-constitucion-1114820378.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brasil, jair bolsonaro