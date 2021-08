https://mundo.sputniknews.com/20210806/argentinos-vuelven-a-las-malvinas-para-terminar-de-identificar-a-sus-soldados-caidos-1114853786.html

Argentinos vuelven a las Malvinas para terminar de identificar a sus soldados caídos

En las tumbas del cementerio militar de Darwin, ubicado en la Isla Soledad, en las Malvinas, se leía antes "Soldado argentino solo conocido por Dios". Pero hoy ya son 115 los caídos que fueron identificados entre aquellos héroes que dieron la vida durante la guerra que enfrentó a Argentina y Reino Unido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.Esto fue posible gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), cuyos integrantes fueron nominados al Premio Nobel por su labor histórica en la identificación de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), con la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y las secretarías de Malvinas, de Cancillería argentina, y de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia del país austral."Comienza la segunda etapa de un proyecto que comenzó en 2012, a partir del pedido de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) a la Cruz Roja, para iniciar el proceso de identificación de 122 soldados argentinos enterrados en el Cementerio de Darwin", dijo a Sputnik Daniel Filmus, titular de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto argentino.La iniciativa comenzó como respuesta del Estado argentino al pedido de la ONG No me olvides. Luego de años de negociación con Gran Bretaña –que ocupa las islas desde 1833– en los que se contactó y tomó muestras a los familiares, un equipo de especialistas logró viajar recién en junio de 2017 para trabajar durante tres meses en la exhumación, análisis y recopilación de material genético.El equipo montó un laboratorio en el cementerio de Darwin y trabajó sobre 121 tumbas en las que fueron encontrados 122 cuerpos. El 26 de marzo de 2018 viajaron a las Malvinas las 107 familias que participaron de la iniciativa, tanto quienes habían obtenido resultados positivos como quienes no.Filmus añadió que después de firmado el convenio para esta segunda fase, un excombatiente británico informó que él creía que fuera del cementerio, en otro lugar que se llama Caleta Trullo, donde funcionó un hospital de campaña, podría haber alguna tumba desconocida."Logramos firmar para este próximo trabajo un acuerdo para que se incluya una expedición hasta ese lugar para que se pueda indagar si existe allí alguna posibilidad de que hubiera algún cuerpo hasta ahora no detectado", destacó.La cuestión Malvinas, una política de Estado"Han cambiado los gobiernos, pero la política ha sido continuar con los proyectos de identificación junto con la Cruz Roja y Reino Unido. Hay que valorar esa continuidad. Lo que hubo durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) es una baja de la intensidad de los reclamos; no desapareció porque es parte de la Constitución nacional, pero se desplazó respecto de los recursos naturales que los británicos usurpan en el Atlántico Sur", resaltó Filmus.650 soldados argentinos murieron en los 74 días que duró el enfrentamiento bélico. Muchos perdieron la vida en batallas aéreas o marítimas, entre las que destaca el hundimiento del buque ARA General Belgrano, en el que Argentina sufrió la mitad de las bajas de la guerra. Además, los veteranos cargaron con las secuelas: se calcula que hubo casi 1.700 heridos y alrededor de 400 suicidios entre los excombatientes argentinos como consecuencia.A fines de 2020 se cumplieron dos siglos desde que Argentina tomó control oficial sobre las Malvinas, un archipiélago ubicado dentro de su plataforma continental en el Atlántico Sur y que correspondía al territorio sobre el que tenía soberanía reconocida el Reino de España, del que el país se había independizado unos años antes, entre 1810 y 1816, y del que heredó su jurisdicción.En 1820, el Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, nombre político precursor del Estado argentino, izó por primera vez la bandera nacional en Puerto Soledad, que inició la posesión legítima que duró hasta la ocupación militar británica de 1833.Desde 1965, la Organización de Naciones Unidas (ONU) adoptó una resolución que reconoce la controversia soberana entre el Reino Unido y Argentina e invitó a las partes a una negociación pacífica a través de negociaciones bilaterales que tenga en cuenta los intereses de los isleños.Se trata de un llamado al diálogo, desestimado por Gran Bretaña, que se ratificó en 2019 por el Comité Especial de Descolonización de la ONU. El reclamo soberano argentino cuenta con gran apoyo de la comunidad internacional y en foros multilaterales de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Mercado Común del Sur (Mercosur), de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), del G77 más China y de cumbres iberoamericanas.La llegada a la presidencia de Alberto Fernández en Argentina, en diciembre de 2019, significó un regreso a la estrategia proactiva en la política exterior sobre las Islas Malvinas y el Atlántico sur."Ninguno de los dos países puede en el área en disputa hacer acciones unilaterales. Tanto la base militar como los recursos naturales que son explotados por los británicos son ilegales e ilegítimos. Incluso la semana pasada, la ONU volvió a aprobar una resolución por la zona de paz en el Atlántico Sur donde nuevamente se plantea la desmilitarización por las potencias externas a la región", añadió el secretario de Malvinas.

