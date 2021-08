https://mundo.sputniknews.com/20210805/un-estudio-revela-que-la-cafeina-aumenta-la-eficiencia-de-los-abejorros-1114807757.html

Un estudio revela que la cafeína aumenta la eficiencia de los abejorros

Un estudio ha revelado que la cafeína puede ser utilizada para enseñar a los abejorros a polinizar las plantaciones de manera más eficiente. 05.08.2021, Sputnik Mundo

ciencia

animales

abejas

cafeína

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1114807400_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_574a5dc27ad778e5362db4e001fba9f7.jpg

La población de animales polinizadores como abejas, polillas, avispas, mariposas, escarabajos y aves ha disminuido de manera significativa a raíz del cambio climático, la pérdida de sus hábitats y del uso de pesticidas. Esto hizo que diversos productores de frutas recurrieran a los llamados "polinizadores controlados", como las colonias comerciales de abejorros, para polinizar sus cultivos.Estos ayudantes, sin embargo, no son tan eficientes como desearían los granjeros. Algunos de estos insectos casi nunca abandonan su nido, mientras que otros se distraen fácilmente con otras plantas en los alrededores y no polinizan el cultivo como sería deseado, explicó The Guardian.La nueva investigación se llevó a cabo para evaluar si los abejorros podrían ser entrenados para tener preferencia por determinadas plantas con la ayuda de cafeína. Para ello, científicos desarrollaron una mezcla líquida de cafeína, azúcar y el olor específico de la "flor objetivo" que querían que encontraran sus abejorros. El preparado se asperjó en la colmena de los pequeños animales.Después de "entrenar" a los insectos con la mezcla, los científicos liberaron a los animales en el laboratorio, en donde había flores robóticas tanto con el olor de la "flor objetivo", como con el olor de otras flores. Todas contenían el mismo néctar dulce. Se observó que los abejorros que se habían entrenado usando la mezcla de cafeína se interesaron mucho más en las plantas objetivo que en las flores distractoras.Los investigadores también notaron que la cafeína tenía un efecto sutil sobre la velocidad de trabajo de los abejorros, es decir, la cantidad de flores que visitaban en un período de tiempo determinado, detalló Science Daily. Todos los insectos se volvieron más rápidos con el tiempo, pero aquellos que recibieron cafeína mejoraron más rápidamente, lo que sugiere que la cafeína también puede mejorar las habilidades de aprendizaje motor.La investigación se publicó el 28 de julio en la revista científica Current Biology.

animales, abejas, cafeína