Presidente de Ecuador analiza focalizar subsidio de combustibles para el transporte

QUITO (Sputnik) — El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo que su Gobierno analiza focalizar el subsidio a los combustibles para el transporte público. 05.08.2021, Sputnik Mundo

El 4 de agosto, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, dijo que el Gobierno tenía hasta el 10 de agosto para acoger el plan económico de emergencia de esa organización, uno de cuyos principales puntos es eliminar el incremento mensual en el precio de los combustibles establecido por el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021). Iza advirtió que la Conaie impulsará movilizaciones sociales en caso de no ser acogida la propuesta.Lasso cuestionó que quienes dicen representar a los más pobres, según dijo, quieren tener combustibles más baratos para que el subsidio favorezca a los sectores pudientes, o a quienes se dedican a actividades como el contrabando y el narcotráfico, en lugar de beneficiar a la mayoría de ecuatorianos.Aunque no especificó nombres de dirigentes o de organizaciones sociales, el presidente enfatizó que su Gobierno no está pintado en la pared y que no hará "lo que ellos quieran sino lo que le conviene a los ciudadanos".La respuesta de Lasso llega en momentos en que el líder de la Conaie manifestó su respaldo a la movilización nacional anunciada para el 11 de agosto por las organizaciones que integran el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la mayor organización sindical del país suramericano.La movilización de los sindicalistas será también en demanda del congelamiento del precio de los combustibles y en protesta ante eventuales privatizaciones de empresas estatales a las que podría acudir el Gobierno de Lasso, que asumió funciones el 24 de mayo pasado.

