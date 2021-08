https://mundo.sputniknews.com/20210805/parecidas-pero-distintas-que-diferencia-a-la-coca-cola-light-de-la-coca-cola-zero-1114803731.html

Parecidas, pero distintas: ¿qué diferencia a la Coca-Cola Light de la Coca-Cola Zero?

Si bien la compañía Coca-Cola creó las versiones Light y Zero con el objetivo de que sean bebidas más sanas, pocos conocen la verdadera diferencia que hay... 05.08.2021, Sputnik Mundo

ciencia

coca-cola

bebida

ingredientes

El sabor puede variar de acuerdo al paladar, pero lo cierto es que existe una diferencia en su composición química y es que la Coca-Cola Light tiene entre sus ingredientes ácido cítrico (E-330) y ácido fosfórico. Mientras que la Coca-Cola Zero contiene ácido fosfórico.Ambas bebidas tienen entre sus ingredientes agua carbonatada, colorante, E-150d, edulcorante E-952 y E-950. La versión Zero se asemeja más a la Coca-Cola clásica en sabor y la versión Light es más ligera."Coca-Cola Light y Coca-Cola Zero no aportan calorías. La diferencia está en el sabor"’, así lo señala la compañía en su portal oficial.No obstante, para nadie es un secreto que sea cual sea la versión, la ingesta frecuente de estas bebidas no es recomendable. Una de las consecuencias nocivas de estas gaseosas es que son capaces de deteriorar el sistema óseo. Además, el alto contenido en azúcares simples en la versión clásica de Coca-Cola rebasa las cantidades recomendadas para una persona adulta.

coca-cola, bebida, ingredientes