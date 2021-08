https://mundo.sputniknews.com/20210805/israel-llama-a-tomar-acciones-militares-contra-iran-1114811599.html

Israel llama a tomar acciones militares contra Irán

El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, aseguró que está dispuesto a lanzar medidas militares contra Irán. La dura advertencia llega luego del ataque del... 05.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-05T17:11+0000

2021-08-05T17:11+0000

2021-08-05T17:14+0000

israel

irán

internacional

oriente medio

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/05/1114811574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc8e126855657214f55851dd6f3739f5.jpg

"No podemos etiquetar a Irán como un problema únicamente israelí y absolver al resto del mundo de este problema", dijo Gantz.Gantz aseguró en una entrevista publicada en el sitio Ynet que Israel está en un punto en el que tiene que tomar acciones militares contra Irán. "El mundo debe enfrentar a Irán militarmente", sentenció.Cuando se le preguntó si Israel estaba listo para atacar a Irán, si fuera necesario, Gantz respondió simplemente: "Sí".Gantz y el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, nombraron el miércoles a los comandantes iraníes que, según dijeron, estaban detrás del mortal ataque con aviones no tripulados de la semana pasada contra un petrolero operado por un magnate israelí frente a las costas de Omán."Amir Ali Hajizadeh, comandante de la Fuerza Aérea del IRGC, está detrás de docenas de ataques terroristas en la región que emplean vehículos aéreos no tripulados y misiles", dijo Gantz a los enviados de países del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante una sesión informativa en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Jerusalén."Por primera vez, también expondré al hombre que es directamente responsable del lanzamiento de vehículos aéreos no tripulados suicidas: su nombre es Saeed Ara Jani y es el jefe del comando de vehículos aéreos no tripulados del IRGC", señaló.Israel presiona a las Naciones Unidas para que respondan al ataque contra el buque cisterna en el mar de Omán. En el atentado perdieron la vida dos tripulantes de nacionalidad rumana y británica.Si bien Estados Unidos, el Reino Unido y Rumania también responsabilizan a Irán por el ataque, ningún país ha ofrecido hasta el momento pruebas para respaldar sus afirmaciones.Irán, por su parte, ha negado estar involucrado en el ataque. Israel es "la principal fuente de inestabilidad e inseguridad en Oriente Medio y más allá durante más de siete décadas", escribió Zahra Ershadi, encargada de negocios de Irán en Nueva York en una carta enviada al Consejo de Seguridad de la ONU el 4 de agosto.Israel había denunciado que detrás del ataque contra el buque petrolero se encuentra el jefe del comando de drones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, Saeed Ara Jani.

ruben morelli Parece que las reglas del juego han cambiado y no van a favor de Israel, ya que el ataque hizo añicos la fantasía de Israel de ganar una posición geoestratégica en la región tras las normalizaciones con ciertos países árabes de la zona. Se le debe recordar a Israel que no debe sentirse cómodo con el supuesto status quo y que el resultado del conflicto geoestratégico aún no se ha determinado. El ataque fue una advertencia a Tel Aviv de que los enemigos de Israel tienen los recursos y la tecnología que pueden exponer la vulnerabilidad de Israel en la región.!! 2

Angel David Rivero Arenas El miedo Sionista se huele de lejos 1

israel

irán

Noticias

israel, irán, oriente medio