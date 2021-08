https://mundo.sputniknews.com/20210805/haiti-despierta-del-magnicidio-con-el-drama-de-los-desplazados-internos-1114817731.html

Haití despierta del magnicidio con el drama de los desplazados internos

Haití despierta del magnicidio con el drama de los desplazados internos

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — Casi un mes después del asesinato del presidente Jovenel Moise en una compleja trama que incluyó a ciudadanos de cinco países... 05.08.2021, Sputnik Mundo

La industria de "pèpè", como se conoce en Haití a los productos con una segunda vida, no solo mueve millones de dólares anualmente sino que también da empleo a miles de pequeños comerciantes y vendedoras que vieron interrumpidos sus ingresos tras el magnicidio."Después del 7 de julio todo se detuvo, este mercado casi no existía y hasta las vendedoras más humildes se quedaron en sus casas, pero ahora las cosas ya comenzaron a tomar su ritmo", dijo por su parte el comerciante Noel Victor, aunque señaló que la inseguridad continúa siendo un problema.Bandas armadasLa reavivación de la ciudad vuelve a traer al debate el tema de las bandas armadas que ocuparon zonas cruciales de Puerto Príncipe, hasta el punto de casi incomunicarla en los últimos meses.La guerra por el control de la entrada sur de la capital detuvo el paso de mercancías hacia la principal ciudad del país, y obligó a más de 15 mil personas a abandonar sus viviendas.El drama de los desplazados es uno de los grandes desafíos del nuevo Gobierno de Ariel Henry que actualmente evalúa destinar unos 800 mil dólares para la reubicación de los refugiados.El alcalde de Carrefour, en la salida norte de Puerto Príncipe, Jude Edouard Pierre, advirtió que el ayuntamiento no cuenta con los recursos necesarios para asistir a unas mil 200 personas que desde el 1 de junio se refugian en el polideportivo de la comuna.Pierre lamentó que tras la muerte del mandatario la situación se agravó para estas personas, entre ellos niños y embarazadas, que ya vivían con poco acceso a los servicios básicos.

