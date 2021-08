https://mundo.sputniknews.com/20210805/elegida-la-mejor-fotografia-del-concurso-andrei-stenin-al-termino-de-la-votacion-online-1114799617.html

Elegida la mejor fotografía del Concurso Andréi Stenin al término de la votación en línea

MOSCÚ (Sputnik) — Según los internáutas, la mejor obra del Concurso Internacional de Fotoperiodismo fue la fotografía individual de Rafid Yasar de Bangladesh... 05.08.2021, Sputnik Mundo

Yasar espera que el reconocimiento de su obra por una amplia audiencia le ayude a hacer realidad su sueño: pasar a ser director de cine."Entiendo que la votación popular no es el Gran Premio, pero cada voto es un signo de apoyo. No sé si entre los participantes haya alguien que desee conseguir la victoria más que yo. Sea lo que sea, que gane el mejor", dijo el fotógrafo.A finales del próximo mes de septiembre, se celebrará una ceremonia en línea del Concurso Andréi Stenin que revelará la intriga principal del año: quien obtendrá el Gran Premio y nombrará a los laureados de la lista de finalistas del Concurso de 2021. Según la tradición, los organizadores planean dar inicio a una gira internacional de las obras ganadoras del certamen por las ciudades del mundo.Información sobre el ConcursoEl objetivo del Concurso Internacional de Fotoperiodismo Andréi Stenin organizado por la Agencia de Información Internacional Rossiya Segodnya bajo los auspicios de la Comisión de Rusia para la UNESCO es dar apoyo a los fotógrafos jóvenes y centrar la atención de la comunidad internacional en las tareas del fotoperiodismo actual. Es un foro para los fotoperiodistas jóvenes, talentosos, sensibles y abiertos a lo nuevo quienes ponen en el foco de nuestra atención a las personas y los acontecimientos que se desarrollan de cerca.La cobertura mediática del evento corre a cargo de la cadena de televisión pública de Rusia Rossiya-Cultura, la cadena de televisión Moskva 24, el portal Vesti.Ru.Los socios internacionales del Concurso son la agencia de noticias y emisora de radio Sputnik, la cadena de televisión y el portal de información RT, la agencia de información Askanews, el holding mediático Independent Media, la agencia de noticias Telam, la agencia de noticias ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), el sitio web del periódico China Daily, el portal de noticias The Paper, la red mediática Al Mayadeen, la agencia de noticias Prensa Latina, el portal de noticias DBW.El Concurso asimismo cuenta con el apoyo de la Unión de Periodistas de Rusia, el portal de información YOung JOurnalists, el portal Russian Photo, el portal Photo-study.ru, la escuela de la fotografía Academia de Fotografía, la revista Fotoargenta, el Club de Foroperiodismo de Nueva Delhi, la revista LFMagazine, el portal All About Photo, la revista de la fotografía EYE, la revista Artdoc, el portal Photo Channel, el foro internacional-socio-festival PhotON.

