El español Alberto Ginés, medalla de oro en escalada para España

No ha importado que quedara último en la modalidad de bloques para obtener el primer cajón del podio en una modalidad que se estrena en Tokio2020 y se convierte en el primer campeón olímpico de la historia de la escalda. "¿Pero qué has hecho, Alberto? ¡ERES HISTORIA DE ESPAÑA!", ha escrito el Comité Olímpico Español en redes sociales para celebrar su victoria.Con 18 años el extremeño es el único representante de España en esta disciplina, y ya es medallista olímpico . El presidente del Gobierno y la casa real no han tardado en felicitarle a través de las redes sociales.La victoria de Ginés supone el tercer oro y la duodécima medalla para España en Tokio, después del oro obtenido en la misma jornada por Sandra Sánchez en karate kata.

