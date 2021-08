El cannabis salta a la arena política española

https://mundo.sputniknews.com/20210805/el-cannabis-salta-a-la-arena-politica-espanola-1114806548.html

BILBAO (Sputnik) — El pasado fin de semana se constituyó en una asamblea en la ciudad de Pamplona el partido Luz Verde, la extensión como partido político de... 05.08.2021, Sputnik Mundo

RCN lleva en la batalla legal desde el año 2014, en que consiguió que saliera adelante la ley navarra que regulaba los clubes sociales de fumadores y el autocultivo, derogada en 2017 por el Tribunal Constitucional.No se rindieron e intentaron que se regulara esta misma práctica a nivel nacional, en 2016 y a través de una Iniciativa Legislativa Popular, pero no consiguieron las 500.000 firmas necesarias.Posteriormente fue el Parlamento navarro el que llevó a las Cortes Generales la ley en 2017, pero la inestabilidad política española de ese momento paralizó la iniciativa.Uso adultoEn el primer punto de las reclamaciones de su manifiesto fundacional reclaman textualmente "una regulación integral del consumo y cultivo de cannabis de uso adulto, tanto del medicinal, como del mal llamado recreativo".Explica este activista que prefieren la denominación "adulto" a "recreativo" o "lúdico", porque como explica "debe haber regulado un uso adulto para que los adultos le demos el uso que queremos".Actualmente su iniciativa, que reclama la regulación de los clubes sociales de fumadores y la legalización de ocho plantas en exterior o cuatro metros cuadrados en interior para autoconsumo se encuentra en el Senado, de la mano del grupo Izquierda Plural, que está negociando con los grupos mayoritarios su aprobación para su discusión en el Congreso.En caso de que no prosperase, el vicepresidente de Luz Verde explica que seguirían intentándolo. De hecho, el partido nace con la intención de presentarse a las elecciones generales, previstas en principio para 2023 y sobre todo para presionar para dotar de un marco legal a los consumidores de cannabis en España.11% de la poblaciónSegún el informe del año 2020 del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, del Ministerio de Sanidad, un 35,2% de los españoles entre 15 y 64 años había consumido cannabis alguna vez en su vida y un 11%, en el último año. El porcentaje de quienes lo probaron en el último mes fue del 9,1% y un 2,1 confesaba hacerlo a diario.Con estos datos, no extraña que un 49,7% de los españoles se muestre a favor de que se legalice la venta de marihuana, según desveló en abril una encuesta del Instituto estatal de estudios de opinión CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), que añadía que el porcentaje de los favorables a su regulación para uso médico ascendía al 90,1%.El vicepresidente de Luz Verde cree que se pueden implantar rápidamente en toda España, dado que por todo el país hay unos 2.000 clubes de fumadores y 1.000 grow shops y añade que "nacemos con fecha de caducidad. Cuando consigamos una ley integral, nos volveremos a nuestros clubes".Argumenta además su paso adelante en el hecho de que España va con retraso en esta cuestión, respecto a los países de su entorno, como Portugal o Marruecos, que ya tienen sus leyes regulatorias.Recientemente el Congreso español se comprometió a elaborar en seis meses una propuesta para regular el uso medicinal del cannabis, fruto de la insistencia de los nacionalistas vascos del PNV (Partido Nacionalista Vasco), algo que "se queda corto" para Fermín Les, aunque asume que el cannabis medicinal debería entrar en el circuito de la sanidad pública.Está por ver el recorrido que tendrá la cuestión del cannabis en los próximos años en la política española y si los legisladores abordan una realidad que ya es palpable en numerosas ocasiones en las calles de muchas ciudades por todo el país.

