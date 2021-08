https://mundo.sputniknews.com/20210805/eeuu-en-afganistan-cultivo-de-opio-crecio-un-2800-1114813387.html

EEUU en Afganistán: cultivo de opio creció un 2800%

Según datos de la ONU, el área total de cultivo de opio en Afganistán aumentó de 8.000 hectáreas en 2000, a 224.000 hectáreas en 2020. Y mientras se cumple un... 05.08.2021, Sputnik Mundo

Opio en Afganistán: crecimiento brutal EEUU sobre el terrenoDatos difundidos por el Ministerio de Exteriores de Rusia, indican que desde 2001, momento en que EEUU y sus aliados comenzaron su misión en Afganistán, Washington invirtió 9.000 millones de dólares en la lucha contra la exportación de heroína desde ese país centroasiático.Resultado: de acuerdo con datos de la ONU, el área total de cultivo de opio en Afganistán aumentó de 8.000 hectáreas en 2000, a 224 mil hectáreas en 2020. Es decir, el periodo te tiempo en que el contingente de EEUU y sus socios de la OTAN estuvieron emplazados en ese país. Además Moscú denuncia que en los últimos años Afganistán se convirtió en un gran laboratorio de fabricación de anfetamina.Mientras, a medida que las tropas de EEUU y otros países miembro de una coalición liderada por la OTAN continúan su retirada de Afganistán, los talibanes van ganando terreno en su ofensiva contra las fuerzas gubernamentales. Quienes más temen por sus vidas son quienes ayudaban a los estadounidenses. La Casa Blanca prometió evacuar a sus socios afganos, sin embargo hasta la fecha pocos pudieron gozar del privilegio de encontrar refugio fuera del país.Según distintas estimaciones, actualmente en Afganistán hay unos 20 mil locales que han trabajado para la administración estadounidense. Junto con sus familiares, el número de los afganos pendientes de obtener el visado asciende a unos 70 mil. El Departamento de Estado norteamericano promete ayudar a todos ellos, sin embargo en los últimos días se logró evacuar del país sólo a unos 500 afganos.Mientras, el ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, señaló que la huida de los afganos a Tayikistán y Uzbekistán muestra que no se cumplen los acuerdos logrados entre EEUU y el movimiento talibán [proscrito en Rusia]. Asimismo, calificó como preocupante el fortalecimiento de las posiciones de Daesh [proscrito en Rusia] y otros grupos terroristas en territorio afgano. "Por lo tanto, nos vemos obligados a constatar que la misión de EEUU y la OTAN en Afganistán ha fracasado", indicó.Beirut: un año de las explosiones catastróficasLas explosiones que tuvieron lugar en el puerto del Líbano hace un año, fue producto de una serie de circunstancias que permanecen bajo un sospechoso manto de presunta corrupción, con una fuerte dosis de negligencia, según algunas versiones. Y el hecho de que el Gobierno, de acuerdo a algunos organismos internacionales, haya estado obstruyendo de forma pertinaz las investigaciones, tampoco ayuda mucho.Así, este 4 de agosto de 2021, al cumplirse un año de esta catástrofe que causó la muerte de 217 personas, entre ellos 6 niños, más de 6.000 heridos y la destrucción de barrios enteros, se pudo constatar que las heridas del pueblo libanés siguen abiertas. Miles de personas se dieron cita en la plaza central de Beirut para participar en una manifestación masiva, donde se han escuchado consignas antigubernamentales y acusaciones contra representantes del Gobierno.En tanto, este martes el presidente libanés, Michel Aoun, prometió que todos los responsables de la catástrofe serán castigados. Pero parece que pocos le creen dadas las circunstancias. A instancias del presidente de Francia, Emmanuel Macron, este 4 de agosto tuvo lugar en el Palacio del Elíseo en París, la Conferencia Internacional sobre el Líbano bajo los auspicios de la ONU. Entonces, Macron lanzó un mensaje contundente:"Los dirigentes libaneses parecen apostar por que se pudra todo, lo lamento, es un error histórico y moral. […] La conferencia de hoy es una conferencia humanitaria, para apoyar la población, y por lo tanto es incondicional. Sin embargo, no habrá ningún cheque en blanco en beneficio del sistema político libanés ya que resultó ser, desde el comienzo de la crisis e incluso antes, fallido. La crisis que vive el Líbano no es un destino ni una fatalidad. Es el resultado de fallos individuales y colectivos y de deficiencias injustificables. Los dirigentes libaneses tienen ante su pueblo la deuda de la verdad y la transparencia", disparó Macron.En términos similares se expresó también la portavoz de Exteriores de Alemania, Maria Adebahr. No obstante, los participantes de la conferencia apoyaron el llamamiento de la ONU a conceder al Líbano una ayuda financiera de 370 millones de dólares. Mientras, la Junta de Gobernadores del FMI le aprobó la asignación de 860 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro, según su directora gerente, Kristalina Georgieva.Exterminio de Unión Patriótica fue ordenado por el Estado colombianoEn una comparecencia ante la Comisión de la Verdad, Salvatore Mancuso, el exjefe del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) aseguró que la Unión Patriótica fue exterminada por órdenes del Estado. Mancuso reveló que el exterminio se ordenó cuando los dirigentes de la Unión Patriótica empezaron a llegar a cargos de elección popular y los sectores económicos y políticos se empezaron a preocupar.La persecución contra la Unión Patriótica, un partido que se fundó en 1985 como parte del proceso de paz adelantado entre las FARC y el entonces gobierno de Belisario Betancourt, provocó el asesinato de al menos 4.153 integrantes de esta organización."A comienzos del siglo XXI se difundió ampliamente en Europa y en América Latina un libro que se llama El baile rojo, un trabajo de Yezid Campos que muestra todo lo que dice Salvatore Mancuso. Baile rojo fue la palabra clave de la operación militar de exterminio de la Unión Patriótica. El país ya lo sabía. La Unión Patriótica ya lo había denunciado, ya se había documentado ese deseo sistemático de aniquilamiento y, sin embargo, no ha pasado nada. Entonces, como colombiano digo algo muy doloroso y es que no creo que vaya a pasar nada. No pasó en su momento, hace más de 30 años y no creo que vaya a pasar ahora ", considera el periodista y analista político colombiano Víctor de Currea Lugo.A su vez, de Currea Lugo explica que no cree que esta confesión trascienda porque "en Colombia pasan cosas graves, pero no cosas serias"."Un ejemplo. La vicepresidenta, el embajador colombiano en Estados Unidos, el presidente del Senado, la presidenta de la Cámara de Representantes, todos tienen familiares detenidos por narcotráfico y se supo por la prensa, nadie salió a explicar con anterioridad lo que había sucedía eso, y se presentan como dramas familiares, no tienen la trascendencia. Aquí, tres de los candidatos presidenciales de las elecciones de 1990 fueron asesinados y no pasó absolutamente nada, entonces suena muy macondiano, muy García Márquez, pero desafortunadamente, a pesar de las evidencias de gravedad, el país parece adormecido, que ha naturalizado este tipo de prácticas", explica de Currea Lugo.Además, desde 2016, más de 270 excombatientes de las FARC firmantes de la paz han sido asesinados. ¿Se está repitiendo la historia? Se preguntan muchos."A ver. Nuestro primer proceso de paz data de comienzos del siglo XX, cuando un general dirigió la Guerra de los 1.000 días y después de unas negociaciones fue asesinado por manos extrañas en Bogotá. A la guerrilla liberal que negoció en los años 50 se le aplicó el mismo libreto: unas mesas preliminares, unas negociaciones con guerrilleros, entrega de armas, firma de unos acuerdos y se acabó. Tiempo después ese comandante guerrillero es asesinado. Eso sucedió en los 50, en los 80, en los 90 y ahora está sucediendo exactamente el mismo libreto. Por eso es muy difícil decirles a algunos grupos guerrilleros que negocien, no porque lo ideal no sea la negociación, sino porque la traición está al orden del día. Lo curioso es que el Estado tiene una responsabilidad directa, ya sea por acción o por omisión, y en algunos casos está demostrado jurídicamente que fueron agentes del Estado los responsables de esos asesinatos", señala De Currea Lugo.Al asesinato de excombatientes de las FARC se suman 62 masacres en lo que va de año."¿Cuál es el problema? Mientras algunos gobiernos pagan un alto precio por un crimen, en Colombia no se paga. Internamente, muchos de los militares que han sido responsables de masacres, de desapariciones, falsos positivos han sido ascendidos o condecorados, pero a escala internacional a la comunidad internacional le duele Colombia, pero no ejerce ningún tipo de medidas frente a la represión. Doy un ejemplo, tenemos más de 70 muchachos que han perdido sus ojos porque la Policía en las protestas recientes disparó directamente los gases lacrimógenos sobre la cara de los muchachos, tenemos varias decenas de muertos, centenares de heridos, miles de personas detenidas y, sin embargo, la comunidad internacional miró para otro lado. Miró las crisis de otros países en la región. En Colombia las élites del país nunca han pagado un precio ni económico, ni político, ni jurídico, ni ético por producir ese tipo de violencia, entonces en Colombia, resolver el debate político a través de una violencia descarnada es una constante".Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

