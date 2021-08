https://mundo.sputniknews.com/20210805/eeuu-busca-la-botella-de-whisky-de-pompeo-1114817316.html

EEUU busca la botella de whisky de Pompeo

EEUU busca la botella de whisky de Pompeo

El Departamento de Estado de Estados Unidos está buscando una botella de whisky valorada en unos 5.800 dólares que le fue regalada al exsecretario de Estado... 05.08.2021, Sputnik Mundo

El informe anual del Registro Federal de Estados Unidos para 2019 afirma que el costoso regalo fue recibido de las autoridades de Japón, pero según las leyes estadounidenses, la Secretaría de Estado no podía aceptar la botella porque su valor superaba considerablemente el umbral de los 390 dólares.De acuerdo con The New York Times, se desconoce si Pompeo recibió el regalo dado que en ese momento se encontraba en un viaje de trabajo en Arabia Saudí. A través de su abogado, el exsecretario de Estado dijo que no tenía ni idea de la botella ni de su posible paradero.Entre los costosos regalos que Pompeo recibió en 2019 se encuentran unas alfombras valoradas en 20.000 dólares de las autoridades de Kazajistán y los Emiratos Árabes Unidos. Estos presentes habrían sido enviados a varias instituciones estadounidenses.Se presume que el expresidente Donald Trump recibió 120.000 dólares en regalos extranjeros durante el mismo año.El Departamento de Estado de EEUU no proporcionó más detalles al respecto y continúa investigando lo sucedido.

