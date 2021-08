https://mundo.sputniknews.com/20210805/defensor-de-ddhh-de-haiti-asegura-que-comando-que-cometio-magnicidio-no-tenia-ese-objetivo-1114817935.html

Defensor de DDHH de Haití asegura que comando que cometió magnicidio no tenía ese objetivo

Defensor de DDHH de Haití asegura que comando que cometió magnicidio no tenía ese objetivo

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El director ejecutivo de la Red Nacional de Derechos Humanos (Rnddh) de Haití, Pierre Espérance, aseguró que quienes asesinaron al... 05.08.2021, Sputnik Mundo

2021-08-05T19:17+0000

2021-08-05T19:17+0000

2021-08-05T19:17+0000

américa latina

haití

jovenel moise

asesinato del presidente de haití

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/09/1113951369_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6aac97444e64b0b91b83c1a7c252a843.jpg

¿Cómo reaccionó el Gobierno de Duque ante el magnicidio en Haití? ¿Cómo reaccionó el Gobierno de Duque ante el magnicidio en Haití?

El activista que mantuvo una postura crítica ante el Gobierno de Moise aseveró que en sus últimos minutos de vida el mandatario llamó dos veces al jefe de la Policía, León Charles, y a los responsables de seguridad Dimitri Herard y Jean Raguel Civil, además de Vladimir Paraison, quien fuera expulsado de la guardia presidencial.También reveló que en la residencia presidencial había una cifra aún por determinar de dinero en efectivo, que incluso podría alcanzar el millón de dólares."Había mucho dinero en la casa de Jovenel Moise. Los mercenarios se llevaron una bolsa llena de billetes de Estados Unidos. Estos billetes no fueron contabilizados. Los residentes de la zona de Jalousie recaudaron mucho dinero tras el asalto de la policía. El juez de paz encontró 40.000 dólares y 116.000 gourdes (unos 11.600 dólares) en efectivo a uno de los implicados", dijo el defensor de los derechos humanos.Espérance aseguró que las declaraciones de la viuda a la Dirección Nacional de la Policía Judicial, aún no contribuyeron al progreso de la investigación, y difiere de la brindada por sus hijos, aunque no reveló otros detalles.Igualmente, denunció la violación de los derechos humanos en los interrogatorios y la "orientación política del caso", en referencia a las órdenes de arresto emitidas por la Fiscalía contra ciudadanos "que no están en flagrante delito", señaló.El comisionado de Gobierno, Claude Bed-Ford, dictó edictos contra líderes políticos, religiosos, empresarios y exmagistrados, entre ellos la antigua jueza de la Corte de Casación Wendelle Coq, el presidente del partido gobernante Tét Kalé, y el ex primer ministro Paul Denis.Varias personalidades criticaron las órdenes y las calificaron de persecución política, mientras dudan que la justicia haitiana dicte sentencia en el caso de magnicidio.El 4 de agosto, la estatal Oficina de Protección del Ciudadano pidió asistencia de Naciones Unidas y recordó que en los últimos 25 años ningún crimen de alto perfil fue resuelto en el país.La Policía apresó hasta el momento a 44 personas, de ellos 18 colombianos, cuatro agentes y un presunto autor intelectual, el médico haitiano Enmanuel Sanon.

haití

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

haití, jovenel moise, asesinato del presidente de haití