Contraloría de Ecuador halla irregularidades en compras de hospital de la seguridad social

Contraloría de Ecuador halla irregularidades en compras de hospital de la seguridad social

QUITO (Sputnik) — La Contraloría de Ecuador encontró irregularidades por más de 17,5 millones de dólares en la compra de medicamentos e insumos médicos por... 05.08.2021, Sputnik Mundo

"En el hospital Teodoro Maldonado Carbo se autorizaron convenios de pago por un total de 17.508.578 dólares, para las adquisiciones de medicamentos e insumos médicos, eludiendo injustificadamente los procedimientos regulares establecidos en la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública", dijo la Contraloría en un informe sobre un examen especial realizado al proceso de compra.Entre enero de 2018 y julio de 2020 el hospital hizo varios convenios de pago para cubrir obligaciones derivadas de órdenes de compras de fármacos y dispositivos médicos, sin respaldo contractual.Según el examen especial, el hospital invitó a presentar ofertas a distribuidores no autorizados que ofrecieron precios superiores a los del mercado, con lo cual se pagó 4,8 millones de dólares adicionales.La Contraloría también detectó que en la bodega del hospital faltan insumos de las compras realizadas, lo cual representa un perjuicio por algo más de un millón de dólares.Otra de las conclusiones del informe es que hasta el 31 de julio de 2020 el hospital no había utilizado el 87% de las compras realizadas.Esta no es la primera vez que se revelan compras irregulares en el hospital Teodoro Maldonado Carbo.En abril de 2020, en plena emergencia sanitaria por el COVID-19, dicha casa de salud contrató la compra de mascarillas por diez millones de dólares.De esta manera adquirió mascarillas por 12 dólares la unidad, cuando el precio de mercado era de máximo tres dólares.Entre octubre y diciembre del año anterior, la Contraloría aprobó 21 exámenes especiales a los hospitales de la red pública de salud en relación con las contrataciones realizadas en la emergencia por el COVID-19.En dichos exámenes se determinaron 64 casos de compras irregulares de medicinas e insumos médicos.

corrupción, ecuador