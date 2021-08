Consejero de Seguridad de EEUU se reúne con secretario de Asuntos Estratégicos de Brasil

O assistente do @POTUS Biden para Assuntos de Segurança Nacional, @JakeSullivan46, junto com @Cartajuanero e outros membros do governo 🇺🇸, terão discussões de alto nível hoje em BSB. O grupo foi recebido pelo sec. Especial p/ Assuntos Estratégicos do @planalto, Flavio Rocha. pic.twitter.com/KHykqbeG0F