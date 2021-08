https://mundo.sputniknews.com/20210805/bolsonaro-asegura-que-esta-llegando-el-momento-de-actuar-fuera-de-la-constitucion-1114820378.html

Bolsonaro asegura que "está llegando" el momento de actuar fuera de la Constitución

Bolsonaro asegura que "está llegando" el momento de actuar fuera de la Constitución

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que "está llegando" el momento de salirse de los límites de la Constitución para... 05.08.2021, Sputnik Mundo

Bolsonaro añadió que no se puede seguir con "un juez arbitrario, dictatorial" y aseguró Moraes que es la "propia mentira" dentro del Supremo.El 4 de agosto el juez Moraes aceptó la propuesta del Tribunal Superior Electoral (TSE) para incluir al presidente en la investigación sobre el uso de fake news para atacar instituciones democráticas, al hilo de las mentiras que Bolsonaro viene difundiendo últimamente sobre el sistema de voto electrónico.Bolsonaro también criticó al presidente del TSE, Luis Roberto Barroso, y afirmó que dentro de dos o tres domingos pretende manifestarse con sus seguidores en la avenida Paulista de Sao Paulo para pedir que se implante el voto impreso.Bolsonaro defiende, sin pruebas, que el actual sistema de voto electrónico (que se usa sin problemas desde 1996) es fraudulento y llegó a decir que no habrá elecciones en octubre de 2022 si no se cambia el sistema a su gusto.

