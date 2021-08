https://mundo.sputniknews.com/20210805/agencia-reguladora-de-brasil-niega-haber-puesto-condiciones-extra-a-la-vacuna-sputnik-v-1114822782.html

Agencia reguladora de Brasil niega haber puesto condiciones extra a la vacuna Sputnik V

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) negó haber puesto condiciones extra para importar la vacuna Sputnik V... 05.08.2021, Sputnik Mundo

En un comunicado, este órgano estatal informó que "no añadió ninguna condición además de las ya establecidas en la decisión que autorizó la importación de la vacuna Sputnik V".El pronunciamiento se da después de que el Consorcio de gobernadores del noreste del país interesados en importar la vacuna anunciaran la cancelación del contrato de compra culpando a la estricta burocracia de las autoridades sanitarias brasileñas.La Anvisa rebatió esa queja asegurando que cuando autorizó la importación excepcional de la vacuna puso 22 condiciones "para suplir las lagunas de información existentes respecto a la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna".Según las informaciones divulgadas por los gobernadores brasileños, las dosis de Sputnik V que iban a llegar a Brasil al final irán a parar a Argentina, México y Bolivia.La semana pasada, el Ministerio de Salud también canceló la compra de otras dosis, alegando que la vacuna rusa aún no había sido registrada en Brasil y que con los inmunizantes disponibles es suficiente para vacunar a toda la población.

Romano Ferdinad

